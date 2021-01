Top 5 Populer Sepekan, Perintah Erick Thohir Paling Disorot

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berita populer dalam sepekan datang dari dalam dan luar negeri. Perintah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar Perindo dan Perinus segera merger paling menjadi sorotan. Kemudian, berita terkait lima BUMN yang membentuk holding perhotelan.Dari global, berita yang cukup disorot pembaca yakni larangan Donald Trump kepada investor. AS agar tidak berinvestasi di Tiongkok. Masih terkait perintah trump, Bursa Efek New York (NYSE) akan memulai proses penghapusan China Mobile, China Telecom, dan China Unicom Hong Kong.Terpopuler selanjutnya, berita dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang menaikkan tarif pada beberapa produk tertentu dari Uni Eropa.Medcom.id merangkum lima berita yang menjadi topik populer dalam sepekan. Rangkuman ini sebagai referensi bagi pembaca yang memantau isu ekonomi terkini.1. Erick Thohir Perintahkan Perindo dan Perinus Segera MergerMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta integrasi BUMN Perikanan yakni Perum Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara segera dilakukan.Perintah ini tertuang dalam surat arahan pemegang saham atau pemilik modal tentang pembentukan holding BUMN Industri Pangan Nomor S-1131/MBU/12/2020.Baca selengkapnya di sini. 2. Sah! 5 BUMN Sepakati Pembentukan Holding PerhotelanPT WIKA Realty (WIKA Realty) melakukan penandatanganan perjanjian komitmen jual beli saham dan aset dalam rangka membentuk, serta menjadi induk holding BUMN Perhotelan.Baca selengkapnya di sini. 3. Trump Larang Investor AS Berinvestasi di Perusahaan TiongkokPemerintahan Trump memperkuat perintah eksekutif yang melarang investor Amerika Serikat (AS) menggunakan sekuritas dari perusahaan-perusahaan yang diduga dikendalikan militer Tiongkok. Perintah eksekutif itu keluar menyusul adanya ketidaksepakatan di antara lembaga-lembaga AS.Baca selengkapnya di sini. 4. AS Berlakukan Tarif Baru untuk Prancis dan Jerman, Apa Saja?Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) menaikkan tarif pada beberapa produk tertentu dari Uni Eropa. Produk itu seperti suku cadang terkait pesawat dan anggur dari Prancis dan Jerman, di tengah perselisihan mengenai pesawat sipil yang sedang berlangsung antara Washington dan Brussel.Baca selengkapnya di sini. 5. Diminta Trump, Bursa New York Hapus Perusahaan Raksasa Telekomunikasi TiongkokBursa Efek New York (NYSE) akan memulai proses penghapusan China Mobile, China Telecom, dan China Unicom Hong Kong untuk mematuhi perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh pemerintahan Donald Trump. Perusahaan akan ditangguhkan dari perdagangan antara 7 Januari dan 11 Januari.Baca selengkapnya di sini. (DEV)