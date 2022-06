Populer Ekonomi: IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi AS hingga Ketersediaan Solar Subsidi untuk Nelayan Aman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Sabtu, 25 Juni 2022, terpantau menjadi perhatian para pembaca Medcom.id. Berita itu mulai dari IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi AS hingga Moeldoko Klaim Ketersediaan Solar Subsidi untuk Nelayan Terjamin.Berikut rangkuman berita selengkapnya:1. IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi AS Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS). Hal itu terjadi karena kenaikan suku bunga Federal Reserve yang agresif mendinginkan permintaan tetapi memperkirakan bahwa Amerika Serikat akan secara terbatas menghindari resesi.Baca berita selengkapnya di sini 2. Erick Thohir Instruksikan Reaktivasi Jalur KA di Sumbar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginstruksikan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto-Muoro Kalaban, Sumatra Barat (Sumbar). Instruksi Erick bakal dieksekusi empat BUMN , antara lain PT Kereta Api Indonesia (KAI).Baca berita selengkapnya di sini 3. Investor Saham AS Diramal Bakal Lebih Tertekan di Paruh Kedua 2022Dengan saham Amerika Serikat (AS) di jalur untuk menandai paruh pertama terburuk mereka tahun ini dalam lebih dari 50 tahun, investor sedang mempelajari berbagai metrik untuk menentukan apakah bulan-bulan mendatang dapat membawa keringanan, atau lebih dari itu.Baca berita selengkapnya di sini 4. Moeldoko Klaim Ketersediaan Solar Subsidi untuk Nelayan Terjamin Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan pemerintah pusat menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk para nelayan. Hal itu dengan memberikan berbagai kemudahan akses kebutuhan minyak bersubsidi tersebut.Baca berita selengkapnya di sini 5. Ledakan Inflasi Buat Aktivitas Bisnis AS Melambat Signifikan di JuniAktivitas bisnis Amerika Serikat (AS) melambat secara signifikan pada Juni 2022 karena inflasi yang tinggi dan penurunan kepercayaan konsumen mengurangi permintaan secara keseluruhan. Kondisi itu menghasilkan ukuran pesanan baru berkontraksi untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun.Baca berita selengkapnya di sini