Ledakan Inflasi Buat Aktivitas Bisnis AS Melambat Signifikan di Juni

New York: Aktivitas bisnis Amerika Serikat (AS) melambat secara signifikan pada Juni 2022 karena inflasi yang tinggi dan penurunan kepercayaan konsumen mengurangi permintaan secara keseluruhan. Kondisi itu menghasilkan ukuran pesanan baru berkontraksi untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun.Mengutip The Business Times, Sabtu, 25 Juni 2022, S&P Global mengatakan Indeks Output IMP Komposit AS, yang melacak sektor manufaktur dan jasa , turun menjadi 51,2 bulan ini dari pembacaan akhir 53,6 pada Mei. Itu adalah laju pertumbuhan paling lambat dalam lima bulan.Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi di sektor swasta. Meski ekonomi pulih dari kemerosotan kuartal pertama, yang sebagian besar didorong oleh rekor defisit perdagangan, indeks menunjukkan momentum melambat. Ini selaras dengan pelemahan baru-baru ini dalam penjualan ritel, pembangunan perumahan, izin bangunan, penjualan rumah dan manufaktur regional.Ekonomi AS sedang berjuang melawan inflasi yang tinggi, dengan harga konsumen tahunan meningkat pada laju tercepat dalam lebih dari 40 tahun. Kondisi itu memaksa Federal Reserve untuk secara agresif mengetatkan moneter.Bank sentral AS pekan lalu menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar tiga perempat poin persentase, kenaikan terbesar sejak 1994. The Fed telah meningkatkan suku bunga acuan overnight sebesar 150 basis poin sejak Maret. Itu memicu kekhawatiran bahwa ekonomi bisa terhenti atau mengarah ke resesi tahun depan.Indeks pesanan komposit kilat jatuh ke 47,4, kontraksi pertama sejak Juli 2020, dari 54,9 pada Mei. Backlog pesanan juga menurun untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Dengan pesanan yang merosot, kepercayaan bisnis turun ke level terendah sejak September 2020."Kepercayaan bisnis sekarang berada pada level yang biasanya menandakan penurunan ekonomi, menambah risiko resesi," kata Kepala Ekonom Bisnis S&P Global Market Intelligence Chris Williamson.Melemahnya permintaan, bagaimanapun, menyebabkan beberapa moderasi harga untuk input dan produk jadi. Namun, inflasi di pabrik dan industri jasa tetap tinggi. IMP manufaktur kilat survei turun menjadi 52,4 dari 57,0 di Mei. Ekonom yang disurvei memperkirakan indeks akan tergelincir ke 56,0.