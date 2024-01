Berita Terpopuler Ekonomi: Gaji PNS Naik 8%

1. Hore! Gaji PNS Bakal Naik Mulai Bulan Ini

2. Kenapa Harga BBM Nonsubsidi Beda-beda? Ini Penjelasannya

3. Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo, Mana yang Paling Murah?



Advertisement

4. PMI Manufaktur Indonesia Capai 52,2 di Desember 2023

5. Duh! Rupiah di Awal 2024 Langsung Nyungsep

(SAW)

Jakarta: Berita Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan nominal gaji Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami kenaikan sebesar delapan persen menjadi berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin.Berikut rangkuman berita ekonomi terpopuler Medcom.id selengkapnya:Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan nominal gaji Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengalami kenaikan sebesar delapan persen. Kenaikan tersebut akan dibayarkan per Januari 2024.Baca berita selengkapnya di sini. Badan usaha penjual bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi telah diberikan keleluasaan dari pemerintah untuk mengatur kegiatan bisnis baik dari sisi volume maupun penetapan harganya. Hal inilah yang membuat harga BBM nonsubsidi berbeda-beda di antara badan usaha penjual.Baca berita selengkapnya di sini. Seluruh badan usaha hilir penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) melakukan penyesuaian harga produk per 1 Januari 2024. Mereka kompak menurunkan harga. Menurut pantauan Medcom.id, Selasa, 2 Januari 2024, tidak hanya Pertamina yang menurunkan harga BBM nonsubsidi, tetapi Shell Indonesia, BP-AKR, dan Vivo Energy Indonesia menyesuaikan harga BBM mereka.Baca berita selengkapnya di sini. Aktivitas industri manufaktur nasional tercatat masih ekspansif ditandai dengan capaian positif Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global. PMI Manufaktur Indonesia Desember 2023 tercatat berada di posisi 52,2 atau naik 0,5 poin dibanding November yang menempati level 51,7.Baca berita selengkapnya di sini. Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini mengalami pelemahan. Ini merupakan hari perdana perdagangan di 2024, setelah libur Tahun Baru. Mengutip data Bloomberg, Senin, 2 Januari 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup di level Rp15.470 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 71 poin atau setara 0,46 persen dari posisi Rp15.399 per USD pada penutupan perdagangan sebelumnya.Baca berita selengkapnya di sini.