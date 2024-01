Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo, Mana yang Paling Murah?

Baca juga: Naik Turun Harga BBM Nonsubsidi Jadi Kewenangan Badan Usaha

Jakarta: Seluruh badan usaha hilir penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) melakukan penyesuaian harga produk per 1 Januari 2024. Mereka kompak menurunkan harga.Menurut pantauan Medcom.id, Selasa, 2 Januari 2024, tidak hanya Pertamina yang menurunkan harga BBM nonsubsidi, tetapi Shell Indonesia, BP-AKR, dan Vivo Energy Indonesia menyesuaikan harga BBM mereka.Mengacu laman Pertamina, perusahaan pelat merah itu menurunkan harga Pertamax dari Rp13.350 per liter menjadi Rp12.950 per liter. Harga Pertamax Turbo juga turun dari Rp15.350 per liter menjadi Rp14.400 per liter.Lalu, harga Dexlite turun dari Rp15.550 per liter menjadi Rp14.550 per liter. Selain itu, Pertamina juga menurunkan harga Pertamina Dex dari Rp16.200 per liter menjadi Rp15.100 per liter. Lalu harga Pertamina Green turun Rp14.900 per liter menjadi Rp13.900 per liter.Sementara itu, mengacu laman Shell Indonesia, perusahaan migas asal Belanda itu menurunkan harga produk Shell Super dar Rp13.990 menjadi Rp13.390 per liter.Shell Inodnesia juga menurnkan Shell V-Power dari Rp15.140 per liter. Lalu Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp15.480 per liter menjadi Rp14.470 per liter. Kemudian harga Shell Diesel Extra dihargai Rp14.960 per liter dan Shell V-Power Diesel dibanderol Rp15.190 per liter.Sedangkan untuk BBM keluaran BP AKR juga terpantau turun. Untuk harga BP 92 turun dari Rp13.900 per liter menjadi Rp13.200 per liter. Kemudian untuk harga BP Ultimate turun menjadi dari Rp15.140 per liter menjadi Rp14.180 per liter. Lalu untuk harga Diesel turun menjadi Rp14.650 per liter, dari Rp15.665 per liter.Selain Pertamina, Shell, dan BP-AKR SPBU Vivo juga menurunkan harga BBM-nya. Untuk produk Revvo 90 turun dari Rp12.200 per liter menjadi Rp11.900 per liter. Lalu Revvo 92 turun dari Rp13.900 per liter menjadi Rp13.190 per liter. Kemudian, Revvo 95 turun dari Rp14.900 per liter menjadi Rp14.000 per liter.Harga baru pada produk-produk BBM tersebut berlaku mulai 1 Januari 2024 hingga 31 Januari 2024.Adapun, penurunan harga BBM disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penurunan harga minyak mentah dunia dan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.Pertalite: Rp10.000 per liter.Pertamax: Rp12.950 per liter.Pertamax Green: Rp13.900 per liter.Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter.Dexlite: Rp14.550 per liter.Pertamina Dex: Rp15.100 per liter.Harga Shell Super: Rp13.390Harga Shell V-Power: Rp14.180Harga Shell V-power Nitro+: Rp14.470.Harga Shell V-Power Diesel: Rp15.190Harga BBM BP Ultimate: Rp14.180 per liter.Harga BBM BP 92: Rp13.200 per liter.Harga BBM BP Diesel: Rp14.640 per liter.Revvo 90: Rp11.900 per liter.Revvo 92: Rp13.190 per liter.Revvo 95: Rp14.000 per liter.