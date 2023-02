Populer Ekonomi Sepekan: Alasan Pemerintah Hapus Subsidi Upah hingga Warga +62 Cenderung Doyan Belanja di Luar Daftar

1. Genjot Pembiayaan Perbankan, Bunga 0% Usaha Mikro Harus Cepat Terealisasi!

2. Kopi Kenangan, 'Si Unicorn' yang Punya 'Bekingan' Jay Z hingga Serena Williams





3. Survei Sebut Warga +62 Cenderung Doyan Belanja di Luar Daftar, Kamu Termasuk?

4. Ini Alasan Pemerintah Hapus Subsidi Upah Tahun Ini

5. Siapa Sih CS Misterius BCA yang Viral di Twitter?

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi yang menjadi perhatian para pembaca Medcom.id dalam sepekan ini didominasi oleh berita dalam negeri. Berita itu mulai dari alasan pemerintah menghapus subsidi upah, masyarakat Indonesia cenderung berbelanja di luar daftar, hingga siapa CS misterius BCA yang viral di twitter.Berikut rangkuman berita selengkapnya:Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap pembahasan tentang usulan bunga nol persen bagi usaha mikro dapat tuntas dalam sebulan. Ia terus mendorong pendanaan murah bagi para pelaku usaha mikro, dan menyampaikan usulan pemberian bunga pinjaman nol persen untuk pelaku usaha mikro kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.Baca berita selengkapnya di sini Rantai kopi grab and go Kopi Kenangan menjadi perusahaan asli Indonesia dengan valuasi berpredikat unicorn ke-13. Pada Desember 2021, Kopi Kenangan mendapat pendanaan dari berbagai investor, di antaranya musisi ternama Jay-Z dan bintang tenis Serena Williams, yang membuat valuasinya menjadi USD1 miliar.Baca berita selengkapnya di sini Perusahaan riset Populix mengeluarkan hasil survei terbaru berjudul 'Indonesian Shopper Behavior on Promotion Week in the Face of Economic Uncertainty 2023'. Riset itu membahas tentang perilaku berbelanja, serta pengaruh kampanye promosi terhadap gaya belanja masyarakat Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi 2023.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap kondisi perekonomian para pekerja terus mengalami pemulihan, sehingga pada 2023 tidak memerlukan kebijakan bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah.Baca berita selengkapnya di sini Warganet banyak yang penasaran dengan sosok 'CS Misterius BCA' yang viral di Twitter. Mengenakan seragam kerjanya, CS Misterius BCA tersebut tengah disorot karena anggun dan cantik saat menyantap makan siang bersama rekan kerjanya.Baca berita selengkapnya di sini