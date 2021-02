MUFG dan Danamon Bahas Peluang Kebangkitan Ekonomi 2021 di The Indonesia 2021 Summit Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sepanjang 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi di seluruh dunia. Menurut prediksi Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi secara global akan minus 5,2 persen pada 2020. Angka tersebut mencerminkan resesi global terparah sejak Perang Dunia II, bahkan hampir tiga kali lebih parah daripada resesi global 2009.Untuk wilayah Asia dan Pasifik, kontraksi diproyeksikan akan semakin tajam, yakni 6 persen pada 2020. Hal itu disebabkan sebagian besar negara menjalankan kebijakan pembatasan (lockdown) untuk mengendalikan penyebaran virus covid-19.Pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi terhadap banyak aspek kehidupan. Adaptasi kebiasaan baru (new normal) yang dilakukan sebagai antisipasi penyebaran pandemi kini menjadi satu dari banyaknya disrupsi yang terjadi. Dalam dunia bisnis misalnya, disrupsi memaksa banyak usaha untuk go-digital atau mengalihkan pemasarannya dari luring menjadi daring.Dunia pendidikan juga mengharuskan sekolah tatap muka beralih ke kegiatan belajar mengajar secara daring. Dua hal ini hanya contoh dari begitu besarnya perubahan yang terjadi akibat pandemi global ini.Kita menyambut tahun 2021 dengan banyak tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengharuskan kita untuk memikirkan kembali pandangan dan rencana masa depan. Banyak hal yang sebelumnya kita perkirakan akan terjadi pada satu atau dua dekade mendatang, justru sedang terjadi sekarang.Untuk membahas lebih dalam mengenai hal tersebut, MUFG Bank, Ltd. dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, bekerja sama dengan Media Group News (MGN), akan menggelar The Indonesia 2021 Summit, yang diadakan secara virtual pada 23 Februari 2021.Acara The Indonesia 2021 Summit melanjutkan keberhasilan edisi pertamanya pada tahun 2019, dan akan menyoroti tantangan yang dihadapi di berbagai spektrum, baik secara global maupun domestik, dan melihat bagaimana hal itu relevan dengan bisnis untuk memutuskan tindakan selanjutnya.The Indonesia 2021 Summit mengusung tema utama The Future is Now, dengan menghadirkan berbagai perspektif yang dikemas dalam panel "Dunia di Tahun 2021" dan "Indonesia pada Tahun 2021" CEO Medcom.id Kania Sutisnawinata akan menjadi moderator dari rangkaian acara.Acara tersebut menghadirkan pembicara berkelas dunia yang merupakan pakar dalam bidangnya masing-masing. Para pembicara tersebut di antaranya adalah Direktur Utama Bank Danamon, Yasushi Itagaki dan Pejabat Eksekutif serta Kepala Kantor Cabang MUFG Bank untuk Indonesia Daisuke Ejima, peraih Hadiah Nobel Ekonomi (2001) dan akademisi Joseph E Stiglitz, penulis ternama Amerika Serikat dan salah satu dari “100 Pemikir Global Utama” Robert D. Kaplan, Kepala Riset Pasar Global untuk Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Sekuritas Internasional MUFG Derek Halpenny, Direktur Eksekutif CSIS Indonesia yang juga seorang peneliti politik Philips J. Vermonte, Managing Partner PT Verdhana Sekuritas Indonesia Heriyanto Irawan, serta Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata.(ROS)