Hadir di IIMS 2023, Bukti Komitmen MUFG, Danamon, dan Adira sebagai One Stop Financial Solutions Industri Otomotif

Bank Partner dan Multifinance Partner of Choice di Industri Otomotif



Jakarta: PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) bersama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) didukung oleh MUFG Bank Ltd., (MUFG) kembali bermitra dengan ajang otomotif tahunan, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.Kehadiran di IIMS 2023 ini menjadi bukti kelanjutan komitmen untuk terus mendukung industri otomotif Indonesia, yaitu dengan menjadi Official Bank Partner dan Official Multifinance Partner, didukung oleh ekosistem yang sudah terbentuk dan usaha kolaboratif MUFG.Langkah tersebut sejalan dengan tagline IIMS 2023, “Bringing Opportunity for Automotive Society Together” (Boost), yang mengajak para pelaku industri otomotif untuk terus berinovasi dan berkontribusi di bidangnya serta menawarkan kesempatan berkreasi kepada setiap orang yang berkecimpung dalam bisnis otomotif.“Kami berkomitmen untuk dikenal menjadi Partner Bank of Choice untuk Industri Otomotif melalui IIMS 2023. Dengan melanjutkan kemitraan dengan IIMS, kami menegaskan kembali komitmen kami dalam membangun fondasi untuk menjadi One-Stop Financial Solution Provider bagi nasabah individu maupun institusi,” kata Presiden Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Yasushi Itagaki.IIMS 2023 juga menjadi momentum positif untuk terus bertumbuh karena industri otomotif diyakini akan bangkit kembali seperti masa sebelum pandemi.“Ketika sektor otomotif tumbuh, semua lini bisnis berkembang dan ekonomi pulih karena industri ini merupakan salah satu indikator utama permintaan konsumen. Bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG, kami ingin menjadi bank lokal dengan kapabilitas global,” ucapnya.- Kredit Pemilikan Mobil (KPM Prima dan KPM Prima Syariah) Bunga/Margin 1,68% per tahun- KPR dan KPR iB Danamon Angsuran Setara Bunga/Margin mulai 1,99% per tahun- Dapat voucher hingga Rp500 ribu untuk transaksi apapun menggunakan QRISD-Bank PRO, Kartu Debit, Kredit/Charge Danamon- Promo spesial cicilan 0% s.d 12 bulan dengan Kartu Kredit/Charge Danamon- Beli 1 Gratis 1 tiket masuk IIMS atau Diskon 20% tiket bundle masuk IIMS dan IIMS Infinite Live untuk transaksi menggunakan QRIS D-Bank PRO, Kartu Debit, Kredit & Charge Danamon.- Promo Happy Hour, bayar tiket masuk IIMS cuma bayar Rp 1 pake QRIS D-Bank PRO, Kartu Debit, Kredit & Charge Danamon- Fast track entrance masuk IIMS & IIMS Infinite Live- Exclusive parking- Jalur khusus test drive & test ride- Nonton exclusive konser IIMS Infinite Live di VIP Lounge- Kesempatan menang lebih besar 10x grand prize mobil- Ratusan hadiah langsung mulai dari motor listrik, sepeda listrik, iPhone 14, PS5, dan hadiah menarik lainnyaSelain itu, pengunjung dapat merasakan berbagai kegiatan seperti simulator sepeda motor di booth digital, talk show “Adira Talks”, dan “Kongkowmotif”, acara komunitas berkendara otomotif.Sebagai komitmen mendukung pengembangan green energy, Adira Finance akan melakukan Green Financing dengan mensubsidi hingga Rp 7,5 juta untuk kendaraan listrik.Danamon juga menawarkan berbagai promosi untuk transaksi yang dilakukan melalui bank, di antaranya adalah tiket buy 1 get 1, ekstra voucher cashback untuk transaksi yang dilakukan di IIMS, dan cicilan pinjaman hingga 0%.Kunjungi tautan bdi.co.id/iims2023 untuk informasi lengkap mengenai semua promo yang ditawarkan Danamon di IIMS 2023.Sebagai bagian dari MUFG, Danamon memiliki akses ke jaringan global dan transfer pengetahuan dari MUFG. Didukung oleh pemegang saham yang solid, Danamon memiliki kapabilitas dalam menyediakan pinjaman pembiayaan perdagangan, cash management, dan berbagai layanan lainnya kepada nasabah. Sinergi dengan MUFG dan Adira Finance dengan semangat “Bersama Bersinergi” adalah kunci diferensiasi Danamon.Danamon dan Adira Finance sebagai bagian dari MUFG dapat memberikan solusi yang menyeluruh untuk industri otomotif. Dari segi portfolio, klien MUFG yang mencakup perusahaan manufaktur besar di Jepang hingga perusahaan multinasional, menunjukkan portofolio yang kuat dalam lanskap otomotif global.Danamon sendiri dapat mendukung semua rantai pasokan otomotif nasional mulai dari importir, pabrikan, supplier, distributor, dealer, termasuk pemilik usaha kecil dan menengah di aftermarket, penjual suku cadang, dan aksesori, solusi kebutuhan transaksi-dana, perlindungan, dan pinjaman mereka. Di ujung rantai, Danamon menyediakan berbagai pinjaman konsumen melalui Adira Finance, bersama dengan produk konsumen lainnya seperti kartu kredit, tabungan, bancassurance, dan investasi.“MUFG bersama Danamon dan Adira Finance terlibat di hampir setiap mata rantai otomotif Indonesia. Mulai dari manufaktur hulu baja, plastik, dan material lainnya hingga midstream - ribuan onderdil mobil, hingga downstream - penjualan mobil melalui distributor dan pembelian oleh pengguna akhir. Kami bangga selalu dalam setiap langkah kami dalam memberikan dukungan finansial kepada hampir semua pelaku industri dan konsumen. Merupakan harapan terbesar kami bahwa IIMS tahun ini akan menjadi tonggak utama bagi semua pelaku industri untuk mewujudkan impian mereka!” ujar Kazushige Nakajima selaku Executive Officer, Country Head of Indonesia, MUFG Bank, Ltd.Adira Finance telah menjadi salah satu pemain terdepan di industri multifinance nasional dengan keahlian di bidang pembiayaan otomotif baik roda empat maupun roda dua.“IIMS 2023 akan menjadi kesempatan bagi Adira Finance untuk menunjukkan keahlian kami melalui produk utama kami yaitu pembiayaan otomotif. Selain itu, untuk pembiayaan non-otomotif, kami juga memiliki produk pinjaman multiguna, produk durable, dan lainnya sebagai bentuk usaha kami untuk terus memperluas dan mengembangkan bisnis kami. Dengan berbagai penawaran, program, dan kegiatan di IIMS 2023, kami berharap dapat memberikan solusi terbaik bagi konsumen kami,” ujar Dewa Made Susila selaku Presiden Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.