Danamon Wealth Series Market Outlook 2022: New Economy for Indonesia Recovery, Optimisme Pemulihan Ekonomi 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

UMKM Perkuat Pemulihan Ekonomi

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi

Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022

President Director PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Lilis Setiadi



Layanan Danamon Privilege dengan Solusi Komprehensif

Wealth Management Head PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., Yulius Ardi

Bancassurance Business Head PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., Paulus Budihardja

(ROS)

Jakarta: Perkembangan perekonomian di tahun 2021 bergerak sangat dinamis, pada skala nasional dan global. Pengaruh dari upaya pemulihan dunia akibat pandemi covid-19 memunculkan dinamisme yang sering disebut “New Economy."Untuk mengetahui perkembangan dan dampak New Economy di tahun 2022, Danamon menyelenggarakan Danamon Wealth Series Market Outlook 2022: New Economy for Indonesia Recovery bagi para Nasabah Danamon Privilege.Pada webinar yang diselenggarakan, Kamis, 25 November 2021, Macroeconomic Analyst PT Bank Danamon Indonesia,Tbk., Irman Faiz menyebutkan ketidakpastian perekonomian 2022 masih tinggi. Namun demikian, diharapkan situasi lebih baik karena mayoritas masyarakat sudah menjalani vaksinasi, sehingga mobilitas dan perekonomian lebih baik."Dengan angka kasus covid-19 yang turun dan vaksinasi di negara maju cukup tinggi, semua itu berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi," ucap Irman Faiz.Irman menyoroti kemungkinan terjadinya perlambatan pemulihan ekonomi akibat terjadinya gangguan rantai pasok."Industri manufaktur di Tiongkok mengalami krisis, sehingga supply chain global terganggu. Selain Tiongkok, Eropa juga terjadi perlambatan pemulihan ekonomi," kata Irman Faiz.Terjadinya perlambatan pemulihan ekonomi ini juga tampak pada revisi IMF terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021."IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 dari 6 persen pada Juli, menjadi 5,9 persen pada Oktober. Saat ini, harga komoditas dunia sedang naik, inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat. Muncul kekhawatiran akan stagflasi (periode ketika inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi secara bersamaan)," ucapnya.Irman Faiz mengatakan inflasi cenderung temporer karena pelaku ekonomi kini lebih berhati-hati, sehingga akhirnya berpengaruh terhadap kebijakan moneter."The Fed menyesuaikan kebijakan moneter yang semula mengguyur stimulus besar, sekarang mulai dikurangi. Hal ini mesti diwaspadai oleh pasar keuangan Indonesia karena akan memberikan tekanan terhadap nilai aset," ujarnya.Namun demikian, Irman Faiz optimistis Indonesia dapat melalui situasi ini."Kondisi fundamental kita cukup baik. Inflasi sekarang rendah. Cadangan devisa kita kuat," ucapnya.Di tengah situasi pandemi, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian Tanah Air.Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi yang juga menjadi narasumber pada Danamon Wealth Series Market Outlook 2022: New Economy for Indonesia Recovery mengatakan UMKM menjadi tonggak perekonomian Indonesia. Sektor UMKM bahkan menyerap 97 persen tenaga kerja."Tahun 2022, kami yakin akan membawa harapan baru dan tantangan tersendiri. Harapan baru karena vaksinasi memberikan peluang masyarakat untuk kembali beraktivitas normal. Tantangan muncul karena masyarakat berubah mulai dari kebiasaan berbelanja, penggunaan teknologi, sikap terhadap kebersihan dan keamanan," ujar Neneng Goenadi.Grab memiliki misi bersama pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital bagi pelaku UMKM."Kita berkomitmen mendukung pemerintah mencapai angka 30 juta UMKM terdigitalisasi pada 2024. Digitalisasi UMKM ini memastikan mereka bertahan dan terus berkembang. Kami memastikan platform dapat diandalkan, fiturnya menguntungkan mitra dan konsumen, edukasi terhadap merchant melalui kelas khusus, webinar bersama pemda. Sebab tanpa edukasi, UMKM tidak bisa bertahan," katanya.Saat ini, Grab memiliki tiga layanan yang mendukung UMKM, yakni GrabMart, GrabFood, dan GrabExpress."GrabMart hadir pada saat pandemi karena kami sadar harus membantu UMKM agar tetap bisa bertransaksi. Kami kerja sama dengan PD Pasar Jaya di berbagai kota," ucapnya.Kehadiran ketiga layanan tersebut dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM. Misalnya, Nurlela Sembiring, pedagang di pasar Kwala Bekala, Medan. Dia mengalami peningkatan omzet sejak bergabung dengan GrabMart.Ada juga Andromeda Sindoro, pemilik usaha Sweet Sundae Ice Cream. Bisnisnya jeblok saat pandemi karena pasokan untuk hotel, restoran, kafe, dan katering terhenti. Usaha diubah dari semula hanya melayani bisnis (B2C), menjadi berjualan kepada pelanggan secara online. Dia juga mengambil susu langsung dari peternak di Jawa Tengah sehingga turut membantu perekonomian peternak.Berbicara pada Danamon Wealth Series Market Outlook 2022: New Economy for Indonesia Recovery, President Director PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Lilis Setiadi optimistis perekomian Tanah Air akan segera pulih."Perekonomian kita akan terus mengalami pemulihan yang lebih baik tahun depan dengan turunnya angka kasus COVID-19 dan semakin tingginya tingkat vaksinasi," kata Lilis.Selain itu, Lilis juga membahas perubahan-perubahan yang terus terjadi pada kehidupan kita dan sekeliling kita dalam banyak hal seperti cara kita bekerja, berkonsultasi dengan dokter, berkomunikasi, dan aktivitas lainnya.Perubahan inilah yang juga membentuk suatu pasar baru atau yang sering kita dengar dengan sebutan “New Economy.”Perusahaan-perusahaan yang dapat mencermati perubahan-perubahan tersebut, kemudian berinovasi dan bertransformasi dengan salah satunya memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi akan dapat menjadi disruptor."Perusahaan-perusahaan disuptor inilah yang cenderung akan dapat tumbuh dan berkembang dalam era 'New Economy' ini," ujar Lilis.Melihat perkembangan tersebut, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan segera meluncurkan produk baru yang dapat memberikan peluang kepada nasabah untuk menangkap potensi pertumbuhan perusahaan-perusahaan disruptor tersebut.PT Bank Danamon Indonesia Tbk diberikan kepercayaan sebagai salah satu dari dua Agen Penjual Efek Reksa Dana yang akan memasarkan produk Batavia Disruptive Equity pada penawaran perdana.Pada Danamon Wealth Series kali ini, Danamon juga memperkenalkan Layanan Danamon Privilege yang baru, yang berfokus kepada Kesejahteraan Keluarga.Wealth Management Head PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., Yulius Ardi menjelaskan bahwa kesejahteraan keluarga kini dan nanti untuk anak cucu dapat dicapai dengan pengembangan dan perlindungan kekayaan yang terencana."Di Bank Danamon tersedia layanan Wealth Advisory untuk mendampingi Nasabah dalam merencanakan kesejahteraan keluarga. Kami membantu nasabah untuk mengembangkan kekayaan dengan investasi yang didukung dengan produk yang lengkap dari Danamon seperti reksadana, obligasi, dan mata uang," kata Yulius Ardi.Bagi Nasabah yang menyukai investasi dalam bentuk property, Danamon Privilege juga memiliki produk andalan yaitu KPR Danamon Lebih. Yulius Ardi menjelaskan service istimewa yang disediakan seperti cicilan bunga ringan hingga 0 persen, fitur Red Carpet untuk proses pengajuan lebih cepat, dan didukung oleh kerjasama Danamon dengan 10 lebih Developer terkemuka di Indonesia.Pentingnya perencanaan untuk memastikan kesejahteraan keluarga kini dan nanti juga diakui oleh Founder & Creative Director of Wanda House of Jewels, Wanda Ponika. Pengusaha sukses ini telah memiliki perencanaan yang matang untuk keluarganya, termasuk bagaimana mewariskan kekayaan dan bisnis yang telah dirintis kepada anak-anaknya kelak.Sementara, Bancassurance Business Head PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., Paulus Budihardja menambahkan bahwa Bank Danamon bersama Manulife Indonesia menyediakan layanan Legacy Plan melalui produk Proteksi Prima Masa Depan yang memiliki keunggulan utama yaitu Polis Multigenerasi hingga tiga generasi selanjutnya dengan total manfaat pembayaran tunai dan manfaat akhir masa pertanggungan hingga 600 persen dari dana masa depan dan tambahan manfaat tunai akhir masa pertanggungan hingga 1.500 persen dari dana masa depan."Kami membantu memastikan kekayaan yang telah dikumpulkan nasabah bisa diwariskan kepada generasi penerus," ujar Paulus Budihardja.Selain solusi komprehensif, Layanan Danamon Privilege juga memberikan beragam service dan benefit kepada Nasabah Danamon Privilege yaitu World of Privileges untuk mendukung lifestyle Nasabah Privilege seperti Cashback sepanjang tahun dari Kartu Debit Danamon Privilege, Kartu Danamon American Express Platinum, penawaran eksklusif auto-financing dari KPM Prima dan lain sebagainya.