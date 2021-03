Satu Tahun Covid-19 di Indonesia: Konsisten Perangi Pandemi

Pada Agustus 2020, persentase pekerja setengah penganggur sebesar 10,19 persen. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3,77 persen dibandingkan dengan posisi Agustus 2019 yang sebesar 6,42 persen. Adapun jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2020 mencapai 27,55 juta orang atau setara 10,19 persen dari total populasi RI.Jumlah penduduk miskin ini naik sebanyak 2,76 juta jiwa dibandingkan dengan pada September 2019. Sedangkan garis kemiskinan per September 2020 sebesar Rp458.947 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini naik 0,94 persen dari Rp454.652 per kapita per bulan pada Maret 2020.Di awal keberadaannya, kasus aktif covid-19 terus naik. Bahkan, Amerika Serikat (AS) dengan cepat menjadi negara yang menduduki peringkat pertama di dunia dengan kasus aktif terbanyak. Kondisi kian diperparah dengan sikap Donald Trump, yang kala itu menjabat Presiden AS, tidak percaya dan tak maksimal memutus mata rantai penyebaran covid-19.Hal itu yang membuat Presiden AS sekarang, Joe Biden, harus bekerja sangat keras untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 sekaligus memperbaiki struktur perekonomian usai terhantam keras virus mematikan itu. Di antara Pekerjaan Rumah (PR) berat yang dipikul Biden yakni mengembalikan jutaan orang AS memiliki pekerjaan kembali.