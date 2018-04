Enggan Melakukan Guard of Honour, Real Madrid Disebut Sombong

Bek Barcelona Jordi Alba beranggapan seharusnya Real Madrid memberikan penghormatan berupa Guard of Honour atas kesuksesan Barca menjuarai La Liga Spanyol 2017 -- 2018.Memberikan Guard of Honour kepada tim pemenang kompetisi sudah menjadi tradisi. Namun, Madrid memberi sinyal urung memberikan penghormatan tersebut pada laga melawan Barcelona yang akan berlangsung Senin 7 Mei di Camp Nou.Pasalnya, Barcelona tidak melakukan penghormatan saat Los Blancos menjuarai Piala Dunia antarklub pada Desember lalu. Namun, Alba berdalih hal tersebut terjadi lantaran El Barca tidak ikut dalam kompetisi tersebut."Piala Dunia antarklub adalah kompetisi yang tidak kami ikuti. Di (Santiago) Bernabeu, di liga (musim lalu), kami sebelumnya memberikan Guard of Honour," kata Alba dikutip Soccerway, Senin 30 April 2018."Jika mereka (Madrid) tidak mau memberikan Guard of Honour pada kami, itu karena mereka sombong," sambungnya.Sebelum Barcelona menyegel gelar juara La Liga musim ini, entrenador El Real Zinedine Zidane menegaskan klubnya takkan melakukan (Guard of Honour). Kapten Madrid Sergio Ramos mengaku hanya akan mengikuti apa yang dikatakan sang pelatih.Blaugrana menyabet titel La Liga ke-25 usai memenangi laga kontra Deportivo La Coruna 4-2 pada jornada ke-35, Senin 30 April dini hari tadi WIB. (Soccerway)(ASM)