Valverde Enggap Pusingkan Perayaan Guard of Honor di El Clasico

: Pelatih Barcelona Ernesto Valverde enggan memusingkan perayaan penghormatan (Guard of Honor) di laga El Clasico kontra Real Madrid, Senin 7 Mei mendatang. Rivalitas kedua tim menjadi pemicu perayaan Guard of Honor di Camp Nou nanti terancam tiada.Terlebih, pelatih Madrid Zinedine Zidane telah menyatakan timnya tidak akan melakukan Guard of Honor jika Barca juara. Zidane berdalih hal itu merupakan imbas dengan apa yang telah dilakukan Barca sebelumnya (saat Madrid juara liga musim lalu)."Ada banyak perbincangan tentang Guard of Honor secara umum. Mereka (masyarakat) membicarakan saat kita bermain di Bernabeu (musim lalu)," ucap pelatih 54 tahun itu."Semua hal tentang Guard of Honor telah diputar-balikkan, terutama bagi Barcelona dan Madrid. Tampaknya mereka lebih senang melihat lawan dipermalukan daripada dipuji," sambungnya.Ia berpendapat pemberian penghormatan justru lebih penting diberikan kepada Andres Iniesta. Pasalnya, musim ini akan menjadi pengabdian terakhir gelandang veteran tersebut bagi Azulgrana.Iniesta memutuskan untuk mundur dari klub yang telah dibelanya sejak 2002 lalu. Ia memilih tak melanjutkan karier di Barcelona karena usianya yang menurutnya sudah tidak produktif lagi."Andres akan lebih pantas untuk mendapatkan penghormatan dari seisi stadion. Untuk memberikannya Guard of Honor," tutup Valverde. (Marca)(REN)