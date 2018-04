Hasil Lengkap Liga Top Eropa Hari Ini

: Sejumlah pertandingan mulai dari Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, hingga Serie-A Italia telah melanjutkan kompetisinya hingga Senin 30 April dini hari tadi.Dari Liga Primer, Manchester City yang telah menyegel gelar juara musim ini meraih kemenangan atas West Ham United. Bertandang ke London Stadium, The Citizens membungkam tuan rumah dengan skor 4-1.Kemenangan tersebut membuat City kian berpeluang mencetak rekor torehan 100 poin di Liga Primer. Tambahan tiga poin membuat poin City kini menjadi 93, menyisakan tiga pertandingan lagi.Laga lain yang tak kalah panas adalah pertarungan Manchester United kontra Arsenal. The Red Devils mengantongi kemenangan dramatis di Old Trafford dengan skor 2-1.Gol Marouane Fellaini di pengujung laga membuat MU memastikan tiga poin di pekan 35. Membuat mereka kokoh di posis kedua dengan 77 poin, sedangkan Arsenal tertahan di posisi enam dengan 57 poin.Dari La Liga spanyol, Barcelona memastikan gelar juara liga musim ini usai membungkam Deportivo La Coruna. Bermain di Estadio Municipal Riazor, Azulgrana meraih kemenangan 4-2 dari tuan rumah.Menyisakan dua pertandingan lagi, poin Barcelona sudah tak bisa dikejar oleh para pesaing. Bahkan Atletico Madrid yang menjadi runner-up pun sudah tak mampu lagi menyalip poin Barca.Lionel Messi cs telah meraih 86 poin di puncak klasemen. Unggul 11 poin dari Atletico yang peluang menyalipnya sudah tertutup meski mampu memborong kemenangan di empat laga sisa.West Ham 1 - 4 Manchester CityManchester United 2 - 1 ArsenalGetafe 1 - 1 GironaAlaves 0 - 1 Atletico MadridValencia 0 - 0 EibarDeportivo La Coruna 2 - 4 BarcelonaCrotone 4 - 1 SassuoloSampdoria 4 - 1 CagliariAtalanta 3 - 1 GenoaBologna 1 - 2 AC MilanVerona 1 - 3 SPALBenevento 3 - 3 UdineseFiorentina 3 - 0 NapoliTorino 0 - 1 LazioMainz 3 - 0 RB LeipzigWerder Bremen 1 - 1 Borussia DortmundRennes 2 - 1 ToulouseAngers 1 - 1 MarseillePSG 2 - 2 Guingamp(REN)