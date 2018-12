Kaleidoskop Liga Inggris: Rekor Gemilang Manchester City, hingga Clean Sheet Paruh Musim Liverpool

: Liga Primer Inggris masih menjadi kompetisi paling disorot sepanjang tahun 2018. Bahkan, Liga Primer mampu menghadirkan sejumlah catatan fantastis tahun ini, mulai dari rekor gemilang Manchester City musim lalu, hingga clean sheet Liverpool di paruh musim ini.Ya, The Citizens tampil superior pada musim 2017--2018 lalu. Membuat musim tersebut menjadi salah satu gelaran Liga Primer yang terbilang paling tidak kompetitif.Bagaimana tidak, City berlari kencang sendirian tanpa terkejar oleh para rival. Pasukan Josep Guardiola bahkan mampu mengamankan titel Liga Primer 2017--2018 di pekan ke-33 saat masih menyisakan lima pertandingan.Torehan Manchester Biru itu pun ditambah dengan sederet rekor yang mungkin tak akan terulang. Mulai dari perolehan poin terbanyak sepanjang sejarah klub dalam satu musim, rekor gol paling produktif dan banyak lainnya.Liga Primer 2017--2018 mungkin menjadi musim terbaik sepanjang sejarah Manchester City. Tim yang bermarkas di Stadion Etihad mampu mencetak sederet rekor dalam satu musim Liga Primer pada 2018 ini.Rekor pertama yang mampu dibuat City tentunya adalah poin terbanyak dalam sejarah Liga Primer. Manchester Biru menggondol gelar liga musim lalu dengan berhasil menembus total 100 poin dalam semusim.Catatan yang mampu mematahkan rekor Chelsea yang dibuat pada musim 2004--2005 lalu. Saat itu The Blues menjadi klub Inggris pertama yang mampu meraih 95 poin dalam satu musim.Rekor City berikutnya adalah catatan gol dalam semusim yang menyentuh 106 gol. Membuat Manchester Biru dinobatkan menjadi tim paling produktif sepanjang sejarah Liga Primer dan mengalahkan rekor 103 milik Chelsea pada musim 2009--2010.Rekor ketiga yang diraih tim asuhan Guardiola adalah kemenangan terbanyak dalam satu musim. City berhasil meraih 32 kemenangan dan mematahkan rekor kemenangan terbanyak milik Tottenham Hotspur dengan 31 kemenangan pada era Divisi I.Tak hanya itu, Manchester Biru juga berhasil meraih rekor kemenangan beruntun terbanyak dalam semusim di Liga Primer. City berhasil melalui 18 pertandingan dengan selalu meraih kemenangan, mengalahkan rekor milik Chelsea dengan 13 kemenangan pada 2016--2017.City juga meraih rekor kemenangan tandang terbanyak dalam satu musim pada 2018 lalu. The Citizens mampu meraih 16 kemenangan di markas lawan, mengungguli rekor Chelsea pada musim 2004--2005 dengan 15 kemenangan tandang.Rekor selanjutnya yang diraih City adalah juara dengan selisih poin terbanyak dari rival terdekat mereka, saat itu Manchester United. The Citizens unggul 19 poin dari Setan Merah, sekaligus mematahkan rekor sang rival saat menjadi kampiun musim 2000--2001 dengan keunggulan selisih 18 poin.Tim milik Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan masih memiliki deretan rekor ciamik. City tercatat mampu membuat rekor selisih gol terbesar sepanjang sejarang Liga Primer dengan surplus 79 gol.Tahun 2018 juga menjadi berkah tersendiri bagi Liverpool. Meski hanya mampu finis di posisi empat musim 2017--2018, Liverpool tampil cemerlang di paruh pertama musim 2018--2019.The Reds menjadi satu-satunya tim yang meraih clean sheet (belum terkalahkan) hingga pekan ke-19. Tim asuhan Juergen Klopp mampu meraih 16 kemenangan dan tiga hasil imbang dari 19 pertandingan tersebut.Membuat Liverpool masih menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Primer dengan torehan 51 poin. Hasil yang membuat The Reds memastikan diri juara paruh musim Liga Primer Inggris 2018--2019.Liverpool masih unggul enam poin dari Manchester City di posisi kedua yang telah menelan dua kekalahan jelang pergantian tahun. Namun, tak menutup peluang bagi City untuk menipiskan ketinggalan jelang memasuki tahun 2019.Pasalnya, fase boxing day Liga Primer bagi kedua tim masih berlanjut pada 30 Desember nanti. Liverpool masih akan menghadapi Arsenal, sedangkan City akan menantang tuan rumah Southampton.(REN)