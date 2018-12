Menerka Masa Depan Mourinho Usai Dipecat MU

: Jose Mourinho resmi dipecat dari kursi kepelatihan Manchester United. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh The Red Devils lewat laman resmi mereka pada Selasa, 18 Desember.Pemecatan di tengah musim memang kurang ideal bagi seorang pelatih. Selain kesulitan untuk mengimplementasikan taktik mereka ke tim anyar, masih ada kendala pemain yang tidak cocok dengan skema yang diusung.Namun, kemungkinan merapat ke tim baru di akhir musim tidak sepenuhnya tertutup rapat. Berikut tim-tim yang berpotensi menjadi pelabuhan Mourinho selanjutnya:Mourinho memiliki memori indah selama menukangi Inter. Ia membawa Nerazzurri menjadi tim Italia pertama yang meraih treble. Selain itu, pelatih 55 tahun tersebut tidak sungkan mengumbar rasa cintanya kepada tim yang berbasis di Milan itu.Kebetulan, Luciano Spalletti baru saja gagal membawa La Beneamata melaju lebih jauh di Liga Champions sehingga posisi pelatih berkepala plontos itu tidak sepenuhnya aman.Membelot ke klub rival bukanlah hal yang asing bagi Mourinho. Setelah dibebastugaskan oleh Chelsea pada 2015, musim selanjutnya ia berlabuh di Manchester United. Karena itu, jangan heran jika melihat The Special One berpaling ke AC Milan. Apalagi performa Gennaro Gattuso bersama Rossoneri belum meyakinkan.Ia baru saja gagal membawa Milan melangkah ke babak 32 besar Liga Europa, sehingga membuat posisi mantan pelatih Palermo itu semakin goyah. Dengan status tim bersejarah, didukung oleh pemilik yang siap menghamburkan uang untuk mengembalikan status tim besar Diavolo Rosso, menjadi daya tarik tersendiri bagi The Happy One.Sebagai orang Portugal, menjadi pelatih Timnas Portugal tentu merupakan mimpi yang jadi kenyataan. Selain itu, pelatih 55 tahun tersebut pernah menyatakan niatnya untuk mengambil alih kursi kepelatihan Timnas Portugal.Tapi, dengan performa Fernando Santos yang terbilang stabil, sulit baginya untuk menjadi pelatih Selecao das Quinas. Namun, jika gagal membawa negaranya lolos ke Euro 2020, bukan tidak mungkin Mourinho akan menggeser posisi Santos.(ACF)