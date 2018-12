Hasil Undian Semifinal Piala Liga: Tottenham Tantang Chelsea

: Hasil undian babak semifinal Piala Liga Inggris 2018--2019 sudah ditentukan. Pada babak tersebut akan tersaji derby London, yakni laga antara Tottenham Hotspur kontra Chelsea.Tottenham dipastikan akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada leg pertama yang digelar pada Selasa 8 Januari. Kemudian, mereka akan bertandang ke markas Chelsea, Stadion Stamford Bridge pada Selasa 22 Januari.Bagi Tottenham, ini merupakan pertarungan derby London ketiga secara beruntun yang didapat mereka di Piala Liga musim ini. Sebelumnya, mereka sudah berduel dengan tim sekota seperti West Ham United (babak 16-besar) dan Arsenal (babak perempat final).Tottenham berhasil melaju ke babak semifinal usai meraih kemenangan atas Arsenal pada babak perempat final, Kamis 20 Desember. Pada laga tersebut, The Lilywhites mampu mengalahkan The Gunners dengan skor 2-0.Sementara itu, Chelsea mampu melangkah ke semifinal setelah melewati adangan Bournemouth pada babak perempat final. Bermain di markas sendiri, The Blues menaklukkan tim tamu dengan skor 1-0.Laga relatif mudah justru didapat Manchester City pada babak semifinal. Mereka akan berduel dengan tim divisi ketiga Burton Albion pada babak itu.Nantinya, City akan bermain di markas sendiri, Stadion Etihad pada leg pertama. Setelah itu, The Citizens dijadwalkan bertandang ke markas Burton pada leg kedua. (Sky Sports)(ASM)