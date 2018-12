Chelsea tak Gentar Hadapi Tottenham di Semifinal Piala Liga

: Chelsea akan mendapat ujian berat pada babak semifinal Piala Liga Inggris 2018--2019. Pada babak itu, The Blues akan ditantang rival sekota, Tottenham Hotspur.Asisten pelatih Chelsea, Gianfranco Zola tidak gentar melihat lawan timnya pada babak semifinal nanti. Ia justru menyambut laga melawan Tottenham dengan nada antusias."Semua orang sangat bersemangat untuk menghadapi Tottenham lagi. Kami senang karena beberapa waktu lalu, mereka memberi kami pelajaran sepak bola yang bagus. Kami menantikan untuk berduel dengan mereka lagi," ujar Zola."Ada banyak pemain yang bangga di tim kami. Tentu saja, mereka ingin bermain pada laga ini," tambahnya.Chelsea sukses melaju ke babak semifinal usai mengalahkan Bournemouth pada babak perempat final, Kamis 20 Desember. Pada laga tersebut, The Blues mampu meraih kemenangan dengan skor 1-0. Satu-satunya gol mereka dicetak oleh Eden Hazard pada menit ke-84.Nantinya, Chelsea dijadwalkan bertandang ke markas Tottenham pada leg pertama, 8 Januari. Setelah itu, mereka baru akan menjamu The Lilywhites di leg kedua, 22 Januari. (Sportsmole)(ASM)