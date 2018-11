Manchester City Dapatkan Kiper AS

: Manchester City bergerak cepat untuk membenahi skuatnya. Laporan Sky Sports menyebutkan The Citizens akan segera mendatangkan kiper Timnas Amerika Serikat, Zack Steffen, untuk melapisi Ederson Moraes.Seperti diketahui, City kehilangan kiper keduanya, Claudio Bravo, karena cedera panjang. Untuk itu, pelatih Pep Guardiola membutuhkan kiper baru agar bisa menjaga persaingan di bawah mistar gawang The Sky Blues.Laporan media di AS menyebutkan City harus merogoh kocek sebesar 8 juta pounds atau setara dengan Rp148 miliar. Penjaga gawang 23 tahun itu akan segera bergabung dengan City ketika bursa transfer musim dingin dibuka pada 1 Januari mendatang.Steffen saat ini bermain untuk klub MLS, Columbus Crew. Ia sempat membawa timnya menembus playoff MLS dan mencapai semifinal Wilayah Timur sebelum ditumbangkan New York Red Bulls.Sejak didatangkan pada 2016 lalu dari klub Jerman, Freiburg, Steffen telah mencatatkan 71 penampilan di semua kompetisi. Ia juga mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan dalam 22 pertandingan.(PAT)