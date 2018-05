Brendan Rodgers Didukung Gantikan Peran Arsene Wenger di Arsenal

: Meski sempat 'menolak', Brendan Rodgers dianggap paling cocok melatih Arsenal musim depan. Kevin Campbell, eks striker The Gunners mendukung penuh Rodgers menggantikan Arsene Wenger.Manajer Glasgow Celtic itu tengah menikmati kariernya bersama The Green and White. Ia sukses memberikan dua gelar Liga Skotlandia yang berhasil diraih secara beruntun sejak 2016 silam.Oleh karena itu, mantan manajer Liverpool itu enggan atau belum mau kembali ke Inggris, apalagi menggantikan peran Wenger di Emirates Stadium. Ia mengaku masih bahagia di Celtic."Senin pagi saya terbangun sebagai manajer Celtic, dan saya merasa memiliki pekerjaan terbaik di dunia. Percayalah, langit di sini biru, maksudnya, saya begitu mencintai tempat ini," ujarnya kepada talkSPORT."Saya menghormati Arsenal. Soal Arsene, saya ingat dia adalah panutan saya saat saya masih menjadi pelatih yang sangat muda. Karena Arsene lah saya menghormati Arsenal. Saat ini saya bahagia di Celtic, banyak ekspektasi dan tekanan yang belum terselesaikan," sambungnya.Mendengar hal tersebut, Campbell langsung bereaksi. Bagi sebagian orang, komentar Rodgers dinilai naif dan terkesan sombong. Namun, menurut Campbell itu adalah sesuatu yang wajar.Menurutnya, Rodgers adalah sosok yang paling tahu apa yang harus dilakukan Arsenal. Performa menawan bersama Celtic membuktikan betapa Rodgers sudah belajar dari kesalahan yang ia lakukan bersama Liverpool di Liga Primer Inggris."Saya tidak akan berpaling darinya. Memang banyak suporter Arsenal yang tidak menginginkan Rodgers, tapi dia telah belajar banyak di Liverpool. Lihat saja apa yang ia lakukan bersama Celtic," kata Campbell kepada Sky Sports News."Saat ini dia tahu bagaimana caranya menang. Saya yakin ia tak akan menjadi perekrutan buruk andai manajemen klub benar-benar memanggilnya," katanya lagi.Sejauh ini, ada dua manajer yang paling difavoritkan menggantikan Wenger, salah satunya Carlo Ancelotti. Massimiliano Allegri dan Luis Enrique menjadi dua nama teranyar yang masuk bursa pelatih baru Arsenal.(ACF)