Dua Gol Shaqiri Bantu Liverpool Hancurkan United

: Liverpool sukses membuat Manchester United tidak berdaya di Stadion Anfield pada matchday ke-17 Liga Primer Inggris 2018--2019, Minggu 16 Desember. Pada laga tersebut, The Reds menggasak United dengan skor 3-1.Statistik mencatat Liverpool mampu bermain dengan penguasaan bola sebanyak 65 persen berbanding 35 persen dari United. Mereka juga tampil agresif dengan melepaskan 33 peluang sepanjang babak pertama.Tekanan Liverpool bahkan membuat United kesulitan membangun serangan. Terbukti, tim besutan Jose Mourinho tersebut hanya mampu melepaskan lima tembakan.Liverpool sudah memperagakan permainan agresif sejak awal babak pertama. Sejumlah peluang diciptakan mereka melalui Roberto Firmino, Fabinho, dan Mohamed Salah. Akan tetapi, upaya-upaya mereka tidak berbuah maksimal.Usaha keras Liverpool akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-24. Berawal dari kreasi umpan yang diciptakan Fabinho di luar kotak penalti. Kemudian, bola dikontrol Sadio Mane di dalam kotak sebelum melepaskan tembakan mendatar ke gawang United.Liverpool tidak langsung mengendurkan serangan usai unggul. Pada menit ke-27, mereka nyaris menggandakan keunggulan lewat Dejan Lovren. Namun, bola masih bisa diadang bek United Eric Bailly.Keasyikan menyerang membuat pertahanan Liverpool kedodoran. Situasi itu pun dimanfaatkan oleh para pemain United.Pada menit ke-33, United sukses membobol gawang kiper Liverpool Alisson berkat skema serangan balik. Romelu Lukaku mengawali serangan dari sisi sayap kanan. Kemudian, ia melepaskan umpan tarik yang sempat dihalau Alisson.Hanya saja, adangan Alisson tidak sempurna dan menghasilkan bola liar. Tanpa ragu, Lingard pun memanfaatkan situasi tersebut dan menceploskan bola ke dalam gawang.Kebobolan membuat moril para pemain Liverpool naik. Mereka tampil makin agresif dan menciptakan beberapa peluang melalui Mane dan Fabinho. Namun, tidak ada yang berbuah maksimal.Hingga babak pertama usai, kedua tim tidak lagi mencetak gol. Skor 1-1 bertahan.Situasi pertandingan tidak berubah ketika memasuki babak kedua. Liverpool masih menunjukkan permainan agresif.Bahkan, peluang sudah dibuat Liverpool lewat Firmino pada menit ke-52. Striker asal Brasil tersebut melepaskan tembakan di dalam kotak penalti. Namun, bola masih bisa diamankan kiper United De Gea.Pada menit ke-63, bek Liverpool Virgil Van Dijk mengancam gawang United. Ia melepaskan tembakan yang masih bisa diblok gelandang United Marouane Fellaini.Giliran gelandang Liverpool Georginio Wijnaldum beraksi. Pemain asal Belanda tersebut melepaskan tendangan kaki kiri di depan kotak penalti. Tetapi, masih bisa ditangkap De Gea.Pelatih Liverpool Juergen Klopp mencoba untuk melakukan pergantian untuk menambah daya gedor timnya. Pada menit ke-70, ia memasukkan Xherdan Shaqiri untuk menggantikan Naby Keita.Keputusan Klopp ternyata jitu. Kehadiran Shaqiri justru membuat serangan Liverpool semakin berbahaya.Bahkan, Liverpool sukses berbalik unggul berkat gol Shaqiri pada menit ke-73. Pemain asal Swiss tersebut melepaskan tembakan usai memanfaatkan bola hasil tepisan De Gea.Shaqiri tampak menjadi momok bagi United. Kali ini, eks Inter Milan itu mampu menaklukkan gawang Red Devils berkat sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-80.Melihat timnya semakin terpuruk, pelatih United Jose Mourinho mencoba untuk melakukan pergantian. Ia memasukkan Juan Mata pada menit ke-85.Masuknya Mata pun membuat serangan United sedikit meningkat. Namun, upaya-upaya mereka tidak ada satu pun yang berbuah maksimal.Hingga laga usai, tidak ada gol tambahan tercipta. Liverpool memastikan kemenangan dengan skor 3-1.Dengan hasil ini, Liverpool berhasil merebut puncak klasemen dari Manchester City kembali. Kini, The Reds berada di peringkat pertama dengan mengoleksi 45 poin dan terpaut satu poin dari The Citizens.Kemenangan ini juga membuat Liverpool melanjutkan rekor tidak terkalahkan di Liga Primer Inggris musim ini. Terhitung, mereka belum terkalahkan dari 17 pertandingan yang dilakoni. Rinciannya adalah 14 kemenangan dan tiga kali imbang.Sementara itu, kekalahan ini membuat United tertahan di posisi keenam klasemen sementara dengan mengoleksi 26 poin. Mereka tertinggal delapan poin dari Arsenal yang berada di peringkat kelima.: Alisson, Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne, Naby Keita/Xherdan Shaqiri (70'), Fabinho, Georginio Wijnaldum, Sadio Mane/Jordan Henderson (84'), Roberto Firmino, Mohamed Salah.: David de Gea, Matteo Darmian, Eric Bailly, Victor Lindelof, Diogo Dalot/Marouane Fellaini (46'), Ander Herrera/Anthony Martial (79'), Nemanja Matic, Ashley Young, Jesse Lingard/Juan Mata (85'), Marcus Rashford, Romelu Lukaku.(PAT)