Pendarahan Otak, Sir Alex Ferguson Naik Meja Operasi

Mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson, naik meja operasi secara mendadak. Itu terjadi karena otaknya mengalami pendarahan.Ferguson yang berusia 76 tahun dibawa ke rumah sakit pada Sabtu 5 Mei sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Kondisinya sejak Kamis lalu, memang dikabarkan sudah kurang sehat.Menurut situs resmi Manchester United, operasi darurat itu telah berjalan dengan baik. Tapi, Ferguson masih mendapat perawatan intensif karena kondisinya tetap kritis."Prosedur operasinya telah berjalan sangat baik, tapi dia perlu waktu untuk mendapat perawatan intensif agar bisa pulih secara optimal. Pihak keluarganya meminta hak privasi untuk masalah ini," tulis sebuah pernyataan dalam situs resmi klub.Darren yang merupakan putra Ferguson terpaksa absen dalam laga terakhir Doncaster Rovers di ajang League One. Itu sengaja ia lakukan demi mendampingi ayahnya di rumah sakit.Ferguson terlihat terakhir kali di depan publik saat menyaksikan laga MU vs Arsenal pada akhir pekan lalu. Sebelum laga itu dimulai, ia juga memberikan hadiah kepada pelatih Arsene Wenger yang bakal meninggalkan Arsenal pada akhir musim ini.Ferguson sudah mengundurkan sebagai pelatih MU sejak lima tahun yang lalu. Namun, jasanya selama 27 tahun di Stadion Old Trafford tak akan terlupakan. Berkat tangan dinginnya, MU mampu menjuarai Liga Primer Inggris sebanyak 13 kali dan Liga Champions dua kali. (sportsmole)(KAU)