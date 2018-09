Shaqiri Tuntut Liverpool Mencontoh Muenchen

Rekrutan anyar Liverpool, Xherdan Shaqiri berharap timnya memiliki mental juara seperti raksasa Bundesliga Jerman, Bayern Muenchen. Hal tersebut demi memutus enam tahun puasa gelar.Liverpool mengawali Liga Primer Inggris 2018 -- 2019 terbilang menjanjikan. Konsistensi dalam menyapu bersih kemenangan serta produktivitas gol The Reds membuat mereka digadang-gadang sebagai salah satu calon juara.Musim lalu, Mohamed Salah cs sangat dekat dengan gelar Liga Champions. Namun, performa impresif mereka gagal membuahkan trofi juara pada pengujung kompetisi. Liverpool harus menyerah 3-1 dari perlawanan Real Madrid pada babak final.Hal itu sekaligus menandai kegagalan ketiga Liverpool pada babak final kompetisi sejak Juergen Klopp mengambil alih pada 2015. Sebelumnya Liverpool kandas di final Liga Europa dan Piala Liga 2015 -- 2016.Menurut Shaqiri yang merupakan mantan pemain Muenchen, Liverpool tidak boleh hanya sekadar mempunyai target juara. The Anfield Gank perlu mempunyai mental juara layaknya The Bavarians yang sukses meraih enam gelar domestik berturut-turut dalam enam tahun terakhir."Liverpool harus punya tujuan memenangkan titel. Kami tim besar yang memang harus begitu. Di Liga Primer Inggris memang sulit, karena banyak tim besar. Anda harus sangat bagus untuk bersaing," kata Shaqiri."Di Bayern (Muenchen), mereka punya satu-satunya mental juara untuk memenangkan gelar. Liverpool adalah satu dari sekian tim besar di dunia. Untuk sukses, Anda harus bermain untuk gelar. Itu tujuan kami," lanjut dia.Dalam dua setengah musimnya bersama Muenchen, Shaqiri mampu mengoleksi titel-titel mentereng. Di antaranya adalah dua gelar Bundesliga, dua Piala Jerman, dan satu Liga Champions.(ASM)