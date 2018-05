Enam Pelatih Berebut Status Manajer Terbaik Liga Primer Inggris

Liga Primer Inggris telah mengumumkan nama-nama nominasi manajer terbaik musim 2017--2018. Enam manajer berebut gelar pelatih terbaik musim ini.Seperti yang diperkirakan, Pep Guardiola mengisi salah satu daftar tersebut. Kemampuannya tidak lagi dipertanyakan dalam membawa Manchester City menjuarai Liga Primer Inggris dan Piala Liga Inggris musim ini.Manajer Liverpool, Juergen Klopp, menjadi saingan terberat Guardiola dalam perebutan penghargaan tersebut. Selain sukses membawa The Reds ke final Liga Champions 2017--2018, pelatih asal Jerman itu juga mempersembahkan salah satu permainan menyerang terbaik di Eropa saat ini.Guardiola dan Klopp disandingkan dengan arsitek Burnley, Sean Dyche. Pria asal Inggris itu terbukti mampu mengangkat The Clarets ke urutan tujuh klasemen liga Inggris dengan sisa dua pertandingan.Rafael Benitez juga menjadi salah satu nominasi tersebut. Eks pelatih Liverpool itu diketahui sampai saat ini masih mampu menjaga Newcastle United di luar zona degradasi.Perjuangan Benitez juga dirasakan oleh Roy Hodgson yang juga menjadi calon pemenang penghargaa tersebut. Hodgson berhasil membawa Crystal Palace dari juru kunci ke urutan 12 klasemen sementara.Terakhir, pelatih Brighton and Hove Albion, Chris Hughton melengkapi daftar enam nominasi tersebut. Hughton membawa Brighton yang berstatus tim promosi ke performa terbaiknya. Terbaru, The Seagulls mampu membenamkan Manchester United 1-0.(Sportsmole)(KRS)