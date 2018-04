Duel Persija vs Persib Resmi Diundur

Baca juga: Polda Metro Jaya Sarankan Duel Persija vs Persib Ditunda

Direktur Utama Persija Jakarta, Gede Widiade, memastikan laga melawan Persib Bandung pada pekan keenam Liga 1 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang sedianya dilaksanakan pada Sabtu 28 April resmi diundur. Pertandingan El Clasico Indonesia itu akan digelar pada Kamis 3 Mei.Kepastian diundurnya laga Persija melawan Persib karena tidak keluarnya surat izin keamanan dari pihak Polda Metro Jaya. Pihak Kepolisian sedang terfokus dengan Hari Buruh atau May Day pada Selasa 1 Mei."Ya resmi diundur. Persija akan bertanding melawan Persib pada 3 Mei 2018," kata Gede saat dihubungi wartawan."Kepolisian tidak memberikan izin dan menyarankan agar laga dimundurkan selepas May Day. Jadi opsinya yang pas itu tanggal 3 Mei," sambung pria penguasaha travel tersebut.Meski diundur, Gede memastikan laga tersebut tetap digelar di SUGBK. Polda Metro Jaya sudah menyatakan siap mengamankan jalannya pertandingan yang biasa disebut El Clasico itu."Tetap di SUGBK, hanya jam kick offnya dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB," kata Gede.Namun, pelaksanaan laga tunda tersebut berbarengan dengan pelaksanaan pertandingan terakhir Anniversary Cup yang mempertemukan Indonesia vs Uzbekistan.(ACF)