April Tahun Depan, Ronaldinho Bakal Tampil di Palembang

Legenda sepak bola dunia asal Brasil, Ronaldinho, akan menyambangi Palembang, Sumatera Selatan pada April 2019 mendatang. Tujuannya untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk pelatihan singkat dan memperkuat tim All Star Legend di turnamen Alex Noerdin Cup.Eddy Sofyan selaku promotor turnamen mengatakan, partisipasi Ronaldinho adalah pilihan alternatif. Sebelumnya, dia malah nyaris mengajak Ronaldo yang juga pernah sukses bersama timnas Brasil, Real Madrid dan Inter Milan."Sebelumnya kami berencana mendatangkan Ronaldo, tapi keluarganya menolak karena khawatir dengan kasus pesawat Lion Air yang jatuh. Dengan begitu, kami beralih ke Ronaldinho," kata Eddy yang juga Ketua Umum Badan Sepak Bola Rakyat Indonesia (Basri).Eddy menerangkan, Ronaldinho sudah membalas surat persetujuan untuk datang ke Indonesia. Beberapa agenda yang telah disepakatinya adalah coaching clinic, pemberian bantuan sosial, promosi daerah dan talk show dengan media massa. Selanjutnya, hanya tinggal tandatangan kontrak kerjasama."Pekan depan, saya akan ke Madrid (Spanyol) untuk tanda tangan kontrak kerjasamanya. Pada prinsipnya tidak ada masalah lagi karena secara personal Ronaldinho juga tidak kaku. Kami mengusahakan juga agar dia bisa bertemu presiden Joko Widodo," papar Eddy.Kehadiran Ronaldinho tak lain untuk meningkatkan gairah sepak bola di Tanah Air, khususnya Sumsel. Selain itu, Ronaldinho juga diharapkan menjadi sosok inspirasi sebagai pesepakbola profesional yang andal.Coaching clinic dengan Ronaldinho bakal melibatkan anak-anak usia delapan tahun hingga 14 tahun. Respons masyarakat dikatakan Eddy sangat luar biasa karena pihaknya sudah kewalahan meladeni permintaan para orang tua."Ada sekitar 200 orang anak yang akan ambil bagian. Saat ini saja, kami sudah kewalahan menerima permintaan para orang tua dari Surabaya dan Jakarta," kata Eddy.Turnamen sepak bola Alex Noerdin Cup akan bergulir di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Nantinya, dari setiap kabupaten akan diambil dua pemain terbaik untuk pembentukan tim sepak bola Sumsel.Setelah itu, tim yang berisi pemain terbaik Sumsel akan melakoni laga persahabatan dengan tim All Star Legend. Pertandingannya berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, pada pertengahan April 2019.Selain Ronaldinho, tim All Star Legend juga diperkuat mantan penggawa Sriwijaya FC Ferry Rotinsulu, Isnan Ali, Charis Yulianto, Vijai, Diego Mitchel, dan Ponaryo Astaman. Eddy yang juga mantan pemain timnas Indonesia mengaku bangga bisa terlibat dalam penyelenggaraan event."Ini menjadi kebanggaan sendiri bagi Sumsel yang bisa mendatangkan pemain kelas dunia. Kegiatan ini bakal menjadi penggerak kembali bagi Sumsel yang sebelumnya menggelar Asian Games 2018," tutup Eddy. (ANT)(KAU)