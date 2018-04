Fakta Menarik Usai Arsenal Bantai CSKA

: Arsenal tampil perkasa saat menjamu CSKA Moskow pada leg pertama babak perempat final Liga Europa 2017--2018, Jumat 6 April. Tanpa ampun, The Gunners menghantam tim tamu dengan skor telak 4-1.Arsenal pantas berterima kasih kepada Alexandre Lacazette dan Aaron Ramsey. Sebab, kedua pemain tersebut menyumbang gol untuk The Gunners pada laga tersebut. Menariknya, mereka sama-sama mencetak dua gol.Kemenangan ini sekaligus membuat peluang Arsenal lolos ke babak semifinal terbuka lebar. Kini, mereka hanya butuh minimal hasil imbang tanpa gol atau meraih kemenangan di markas CSKA pada leg kedua pekan depan, agar bisa memastikan tiket babak semifinal.Sementara itu, CSKA bukan tanpa peluang pada leg kedua nanti. Mereka masih bisa mengejar tiket semifinal, andai bisa meraih kemenangan dengan skor minimal 3-0 atau margin empat gol pada leg kedua nanti.Bagi Arsenal, kemenangan pada laga tersebut merupakan kemenangan perdana mereka atas CSKA. Sebelumnya, mereka belum pernah meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir. Rinciannya, Arsenal meraih satu kekalahan dan meraih hasil imbang.- Arsenal berhasil mencetak minimal tiga gol dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Terakhir kali, torehan itu dicatat The Gunners pada Januari 2011.- Berkat dua gol yang dicetak pada laga ini, Lacazette kini sudah mencetak 10 gol dalam 13 penampilan terakhirnya di Liga Europa. Dua gol dicetaknya bersama Arsenal, sedangkan delapan gol sisanya dicetak bersama Olympique Lyonnais.- Mesut Oezil mencetak empat assist dalam tiga penampilan terakhirnya bersama Arsenal di Liga Europa. Dua assist bersama AC Milan dan dua assist saat menghadapi CSKA.- Aaron Ramsey terhitung sudah mencetak tujuh gol di Stadion Emirates di seluruh kompetisi pada musim ini. Ini menjadi torehan terbaiknya dalam melakoni laga kandang selama menjadi pemain Arsenal.- Ramsey juga terlibat dalam 15 gol untuk Arsenal di seluruh kompetisi musim ini. Di antaranya adalah delapan gol dan tujuh assist yang ia ciptakan untuk Arsenal.(PAT)