Jadwal Laga Terakhir Penyisihan Grup Liga Europa Dini Hari Nanti

: Babak penyisihan grup Liga Europa sudah mencapai puncak. Para pencinta sepak bola akan disuguhkan sejumlah pertandingan menarik pada laga terakhir yang digelar Jumat 14 Desember dini hari itu. Salah satunya adalah laga antara Olympiakos Piraeus kontra AC Milan.Pertarungan kedua tim tersebut diprediksi akan berjalan menarik. Sebab, keduanya sama-sama mengincar hasil positif untuk mengamankan tiket babak 16-besar.Milan sebetulnya berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan mengoleksi sepuluh poin. Namun, mereka hanya terpaut tiga poin Piraeus yang berada di posisi ketiga.Olympiakos pun masih punya kans untuk merebut posisi Milan. Itu bisa terjadi jika mereka mampu mengalahkan Milan dengan skor 2-0 di markas sendiri pada laga nanti.Sebab, dengan kemenangan tersebut, Olympiakos akan berhak menempati peringkat kedua karena unggul head to head dari Milan. Sebelumnya, Piraeus mampu mencetak satu gol di kandang I Rossoneri pada pertemuan pertama.Tugas lebih mudah didapat Milan saat menghadapi Olympiakos nanti. Mereka hanya butuh meraih hasil imbang untuk bertahan di posisi runner-up dan lolos ke babak 16-besar.00:55: Villareal vs Spartak Moscow00:55: Rapid Wina vs Rangers00:55: Sevilla vs Krasnodar00:55: Akhisar Belediyespor vs Standard de Liege00:55: Olympique de Marseille vs Apollon00:55: Lazio vs Eintracht Frankfurt00:55: Stade Rennais vs Astana00:55: Dynamo Kyiv vs Jablonec nad Nisou 9700:55: Besiktas vs Malmo FF00:55: KRC Genk Sarpsborg 0800:55: PAOK vs BATE03:00: AEK Larnaca vs Bayer Leverkusen03:00: Ludogorets vs FC Zurich03:00: RB Leipzig vs Rosenborg03:00: Celtic vs FC Salzbourg03:00: Kopenhagen vs Girondins de Bordeaux03:00: Slavia Praha vs Zenit03:00: Spartak Trnava vs Fenerbache03:00: Dinamo Zagreb vs Anderlecht03:00: Sporting CP vs Vorskla03:00: F91 Dudelange vs Real Betis03:00: Olympiakos Piraeus vs AC Milan(ASM)