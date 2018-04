Arsenal Ditahan Imbang Sepuluh Pemain Atletico di Emirates

: Arsenal gagal meraih hasil positif pada leg pertama semifinal Liga Europa 2017--2018, Jumat 27 April. Pada laga tersebut, The Gunners harus puas ditahan imbang dengan skor 1-1.Arsenal sejatinya tampil dominan pada laga yang digelar di Stadion Emirates itu. Statistik mencatat tim besutan Arsene Wenger itu mampu bermain dengan penguasaan bola sebanyak 76 persen.Mereka juga tampil dengan intensitas tinggi. Tercatat, mereka menciptakan tujuh tembakan mengarah ke gawang dari 12 peluang. Sedangkan Atletico hanya menciptakan lima tembakan mengarah ke gawang.Arsenal sudah menunjukkan permainan agresif sejak awal babak pertama. Tiga peluang bahkan sudah diciptakan The Gunners dalam sepuluh menit pertama. Dua peluang di antaranya diciptakan oleh Alexandre Lacazette, sedangkan satu peluang lainnya dibuat Danny Welbeck. Namun, ketiga peluang tersebut tidak ada yang berbuah maksimal.Nasib apes dialami Atletico. Tepatnya pada menit ke-10, El Atleti harus bermain sepuluh orang karena bek mereka Sime Vrsaljko mendapat kartu kuning kedua setelah melakukan tekel terlambat terhadap Lacazette.Arsenal pun semakin leluasa menyerang Atletico karena unggul jumlah pemain. Namun, hal itu tidak membuat kubu El Atleti panik. Mereka mampu menunjukkan permainan disiplin ketika bertahan. Bahkan, mereka juga mampu memberikan ancaman dengan serangan balik.Salah satunya terjadi pada menit ke-37. Ketika itu, Thomas Partey mencoba melancarkan serangan dari sayap kanan dan melewati lima pemain Arsenal. Kemudian, ia melepaskan umpan yang berhasil diteruskan Antoine Griezmann. Namun, tembakannya tidak berbuah maksimal.Atletico kembali mengancam Arsenal pada menit ke-39. Ketika itu, Kevin Gameiro melepaskan tandukan di dalam kotak penalti. Namun, masih bisa diamankan kiper Arsenal David Ospina.Hingga turun minum, kedua tim tidak lagi mencetak gol. Skor 0-0 bertahan.Situasi pertandingan tidak berubah ketika memasuki babak kedua. Arsenal masih menguasai pertandingan. Namun, Atletico juga tetap tampil disiplin sehingga membuat The Gunners kesulitan mencetak gol.Kebuntuan akhirnya mampu dipecahkan Arsenal pada menit ke-61. Ketika itu, mereka sukses membobol gawang Atletico lewat gol Lacazette. Striker asal Prancis itu mampu meneruskan umpan silang Wilshere.Arsenal tidak langsung mengendurkan serangan meski sudah unggul. Sejumlah peluang terus diciptakan mereka. Beberapa di antaranya diciptakan Welbeck, Lacazette, dan Granit Xhaka. Namun, upaya mereka tidak ada yang membuahkan gol.Apes bagi Arsenal. Pada menit ke-83, mereka harus kebobolan. Atletico berhasil mencetak gol lewat Griezmann.Berawal dari pergerakan Griezmann yang berhasil lolos dari jebakan offside. Kemudian, ia melepaskan tembakan ke gawang yang tidak bisa dibendung kiper Arsenal Ospina.Hingga laga usai, kedua tim tidak lagi mencetak gol. Skor 1-1 bertahan.Hasil ini cukup menguntungkan Atletico. Sebab, El Atleti hanya butuh hasil imbang tanpa gol pada leg kedua, untuk lolos ke final. Sementara itu, Arsenal wajib meraih kemenangan ketika bertandang ke markas Atletico pada leg kedua.: Ospina, Monreal, Koscielny, Mustafi, Bellerin, Wilshere, Xhaka, Ramsey, Oezil, Welbeck, Lacazette.: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Godin, Hernandez, Correa, Partey, Niguez, Koke, Gameiro, Griezmann.(PAT)