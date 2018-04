Hasil Lengkap Pertandingan Liga Top Eropa Malam Tadi

Klik di sini: Madura United Waspadai Semangat Juang PS Tira

Klik di sini: Ditahan PSIS, Pelatih Soroti Lemahnya Penyelesaian Akhir Bali United

Dua laga dari Liga Primer Inggris digelar pada Minggu 2 April malam WIB. Di antaranya Arsenal menang telak atas Stoke City dan Chelsea dipermalukan Tottenham Hotspur.Pada lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-31 ini, The Gunners menang 3-0 lewat dua gol dari Pierre-Emerick Aubameyang dan satu gol Alexandre Lacazette.Tambahan tiga poin ini membuat Arsenal mampu memangkas jarak dari Chelsea di posisi kelima. The Gunners yang berada di posisi enam kini tertinggal lima poin dari Chelsea.Sementara Chelsea sendiri gagal memanfaatkan status tuan rumah ketika menjamu Spurs. Bertanding di Stamford Bridge, anak-anak asuhan Antonio Conte ini takluk 1-3 dari The Lilywhites.Dengan kekalahan ini, Chelsea kian sulit mengejar Spurs yang menduduki posisi keempat. Kini keduanya berjarak delapan poin.Sedangkan dari La Liga Spanyol ada Atletico Madrid yang kembali menuai kemenangan. Kali ini mereka menorehkan tiga poin usai mengalahkan Deportivo La Coruna 1-0.Meski meraih kemenangan dengan susah payah, paling tidak pasukan Diego Simeone ini bisa kembali melebarkan jarak dengan tetangga mereka, Real Madrid menjadi empat poin. Sebelumnya kedua klub hanya dipisahkan satu poin.Arsenal 3 - 0 Stoke CityChelsea 1 - 3 Tottenham HotspurWerder Bremen 2-1 Eintracht FrankfurtMainz 05 0-0 Borussia M'GladbachEspanyol 0 - 0 Deportivo AlavésLeganés 0 - 1 ValenciaEibar 0 - 0 Real SociedadMálaga 1 - 0 VillarrealAtlético Madrid 1 - 0 Deportivo La Coruna(FIR)