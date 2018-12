Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

Baca: Mo Salah dan Van Dijk Antar Liverpool Duduk Nyaman di Puncak

: Sejumlah laga seru di kompetisi Eropa akan bergulir pada Sabtu 22 Desember malam hari hingga Minggu 23 Desember dini hari WIB. Salah satunya adalah laga antara Juventus kontra AS Roma pada lanjutan Liga Serie-A Italia 2018--2019.Juventus tentu diunggulkan pada laga tersebut. Mengingat, I Bianconeri akan bermain di markas sendiri, Stadion Allianz nanti.Selain itu, Juventus juga sedang dalam moril tinggi. Sebab, mereka berambisi meraih kemenangan demi mempertahankan posisi puncak klasemen.Saat ini, mereka berada di peringkat pertama dengan mengoleksi 46 poin. Sementara itu, Roma harus puas menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan mengoleksi 24 poin.Pertandingan-pertandingan tidak kalah seru pun akan tersaji di Liga Primer Inggris. Para pencinta sepak bola akan disuguhkan aksi tim-tim besar pada hari ini seperti Arsenal, Chelsea, Manchester City, dan Manchester United.Penampilan United juga menjadi salah satu yang akan dinanti-nanti para pencinta sepak bola nanti. Bukan apa-apa. Ini akan menjadi penampilan pertama Red Devils bersama pelatih interim mereka, Ole Gunnar Solskjaer yang dipercaya untuk menggantikan Jose Mourinho.Beralih ke La Liga Spanyol. Terdapat dua tim besar yang akan bertanding pada malam hari dan dini hari nanti. Di antaranya adalah Atletico Madrid dan Barcelona.Atletico dijadwalkan menghadapi Espanyol. Sedangkan Barcelona akan menjamu Celta Vigo.Selain pertandingan-pertandingan di liga top di Eropa, terdapat juga laga menarik di Piala Dunia Antarklub. Pada turnamen tersebut, Real Madrid akan bentrok dengan klub Uni Emirat Arab, Al Ain FC di babak final.19:30: Arsenal vs Burnley (live Bein Sports 1)22:00: Bournemouth vs Brighton & Hove Albion22:00: Chelsea vs Leicester City (live MNC TV)22:00: Huddersfield Town vs Southampton22:00: Manchester City vs Cyrstal Palace (live Bein Sports 3)22:00: Newcastle United vs Fulham22:00: West Ham United vs Watford00:30: Cardiff City vs Manchester United (live Bein Sports 1 & RCTI)18:30: Lazio vs Cagliari (live Bein Sports 2)21:00: Empoli vs Sampdoria21:00: Genoa vs Atalanta21:00: AC Milan vs Fiorentina (live Bein Sports 2)21:00: Napoli vs SPAL21:00: Sassuolo vs Torino21:00: Udinese vs Frosinone00:00: Chievo vs Inter Milan (live Bein Sports 2)00:00: Parma vs Bologna02:30: Juventus vs AS Roma (live Bein Sports 1)19:00: Real Betis vs Eibar (live Bein Sports 3)22:15: Atletico Madrid vs Espanyol00:30: Barcelona vs Celta Vigo (live Bein Sports 3 & SCTV)02:45: Athletic Bilbao vs Real Valladolid (live Bein Sports 3)21:30: Bayer Leverkusen vs Hertha Berlin21:30: RB Leipzig vs Werder Bremen (live Fox Sports 2)21:30: Stuttgart vs Schalke 04 (live Fox Sports)21:30: Hannover 96 vs Fortuna Duesseldorf21:30: Nuernberg vs Freiburg00:30: Eintracht Frankfurt vs Bayern Muenchen (live Fox Sports)03:00: Angers vs Olympique de Marseille03:00: Lille vs Toulouse03:00: AS Monaco vs En Avant Guingamp03:00: Montpellier vs Olympique Lyonnais03:00: Paris Saint-Germain vs Nantes03:00: Stade de Reims vs SM Caen03:00: Stade Rennais vs Nimes Olympique03:00: AS Saint-Etinenne vs Dijon03:00: Strasbourg vs NicePerebutan Peringkat Tiga20:30: Kashima Antlers vs River Plate23:30: Real Madrid vs Al Ain(ASM)