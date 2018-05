Jadwal Siaran Langsung Atletico Madrid vs Arsenal

: Atletico Madrid dan Arsenal akan menjalani partai hidup-mati di leg kedua semifinal Liga Europa, Jumat 4 Mei dini hari. Pertarungan di Stadion Wanda Metropolitano akan menentukan siapa yang pantas lolos ke partai final.Hasil imbang 1-1 pada leg pertama di Stadion Emirates tentu menjadi situasi baik bagi Atletico. Skuat asuhan Diego Simeone lebih diuntungkan dengan tabungan gol tandang mereka.Gol tandang yang dicetak Antoine Griezmann membuat beban Los Rojiblancos tak seberat Arsenal. Tuan rumah tinggal menahan imbang The Gunners tanpa gol hingga laga usai untuk memastikan tempat di final.Sebaliknya, tak ada jalan lain bagi Arsenal untuk bisa merobek gawang Jan Oblak. Torehan satu gol di markas Atletico tentu akan membuat jalannya pertandingan berubah.Pada laga lainnya, Wakil Austria, Salzburg akan menjamu raksasa Prancis, Olympique Marseille di Red Bull Arena. Kemenangan 2-0 pada leg pertama tampaknya masih belum cukup aman bagi jawara Ligue 1.Bukan tanpa sebab, Salzburg kerap memberikan kejutan menyakitkan ketika bermain di depan pendukungnya. Lazio menjadi contoh nyata keangkeran Red Bull Arena bagi tim tamu yang datang ke sana.Salzburg mampu mempecundangi Biancocelesti 4-1 di markasnya pada leg kedua perempat final lalu. Padahal, Salzburg sempat dibekap Lazio saat bermain di Stadio Olimpico dengan skor 4-2.02:05 WIB - Salzburg vs Marseille02:05 WIB - Atletico Madrid vs Arsenal (Live SCTV)(REN)