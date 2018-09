Vardy Pensiun, Henderson Terkejut

: Gelandang timnas Inggris, Jordan Henderson, mengaku terkejut dengan keputusan penyerang Leicester City, Jamie Vardy, yang pensiun membela timnas Inggris di kancah internasional. Meski terkejut, pemain yang akrab disapa Hendo itu mengaku menghormati keputusan rekannya tersebut."Ya, sedikit (terkejut). Saya tahu Vards dan dia adalah pemain yang kuat. Dia selalu fit dan jarang terkena cedera," kata Hendo seperti dikutip dari Sky Sports."Tentu saja anda harus menghormati keputusannya. Dia berbicara dengan manajer (Gareth Southgate) dan ia merasa bahwa itu adalah keputusan terbaik untuk kariernya saat ini," tambahnya.Meski demikian, Hendo mengakui bahwa The Three Lions masih memiliki penyerang-penyerang hebat lainnya dalam diri Marcus Rashford dan Danny Welbeck, selain kapten tim Harry Kane."Kami memiliki banyak striker bagus lainnya seperti Rashford. Welbs juga fantastis ketika kembali ke skuat, jadi saya harap mereka akan mendapat kesempatan," tutupnya.Vardy, 31, menyatakan pensiun dari timnas setelah mengoleksi 26 caps dan mencetak tujuh gol. Musim lalu ia tampil gemilang bagi The Foxes dengan mencetak 23 gol dari 42 pertandingan di semua kompetisi.