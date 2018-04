Simeone Kagumi Arsene Wenger

: Jelang bentrok antara Arsenal kontra Atletico Madrid, Diego Simeone menepis isu bakal berlabuh ke Arsenal musim depan. Ia juga mengaku sangat mengidolai Arsene Wenger.Pekan lalu, Inggris dikejutkan dengan mundurnya Arsene Wenger setelah 22 tahun menangani The Gunners per musim depan. Menurunnya prestasi Meriam London dalam beberapa musim terakhir membuat banyak pihak mendesak Wenger untuk turun tahta.Sejumlah nama kemudian dikait-kaitkan sebagai pengganti Wenger di Emirates Stadium, salah satunya adalah Simeone. Pelatih asal Argentina itu mengaku hanya sebatas mengidolai, belum sampai ke tahap menggantikan."Tidak, saya belum berbicara dengan siapa pun mengenai posisi lowong di Arsenal. Saya mencintai klub ini dan sangat senang berada di sini," kata Simeone."Yang ingin saya katakan saat ini adalah betapa saya mengidolai Arsene Wenger. Dia adalah model profesional dan membuktikan jika ia memang layak bertahan selama itu di sana," sambungnya.Dini hari nanti, Arsenal dan Atletico Madrid akan saling bentrok di semifinal Liga Europa 2017--2018. Los Rojiblancos akan lebih dulu menjadi tamu di markas The Gunners.(RIZ)