Jadwal UEFA Nations League Dini Hari Nanti

Liga antar negara-negara Eropa (UEFA Nations League 2018-2019) akan kembali digelar pada Senin 10 September dini hari. Salah satu laga paling menarik disaksikan adalah laga antara Portugal kontra Italia.Portugal dan Italia akan bertemu di Stadion Da Luz, Lisbon. Laga nanti merupakan laga pertama Portugal pada ajang UEFA Nations League di Liga A Grup 3, sedangkan Italia sudah menjalani satu pertandingan saat berhadapan dengan Polandia.Menghadapi Portugal, Italia tidak dalam performa terbaik. Tim asuhan Roberto Mancini gagal meraih kemenangan saat melawan Polandia. Gli Azzurri berbagi poin setelah pertandingan berakhir 1-1.Dalam tiga pertandingan terakhir, Gli Azzurri tidak pernah meraih kemenangan. Kemenangan terakhir Italia, terjadi saat mengalahkan Arab Saudi, 2-1, pada akhir Mei 2018.Kondisi serupa juga tengah dialami Portugal. Tim asuhan Fernando Santos juga belum menunjukkan kebangkitan dalam beberapa laga terakhir. Selecao das Quinas belum juga menang dalam tiga laga pamungkas.Di Liga B Grup 2 akan nanti akan mempertandingkan Swedia kontra Turki. Swedia dan Turki akan bertemu di Friends Arena di kota Sola, Swedia,Bagi Swedia, inilah laga pertama mereka di kompetisi ini, sementara Turki membutuhkan kemenangan di pertandingan dini hari nanti, setelah dikalahkan Rusia 1-2 pada Sabtu 8 September.Grup 3: Portugal vs ItaliaGrup 2: Swedia vs TurkiGrup 1: Skotlandia vs AlbaniaGrup 4: Serbia vs RumaniaGrup 4: Montenegro vs LithuaniaGrup 1: Andorra vs KazahstanGrup 3: Kosovo vs Kepulauan FaroeGrup 3: Malta vs Azerbaijan