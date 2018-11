Barcelona dan Arsenal Bersaing Datangkan Pepe

: Raksasa Spanyol, Barcelona, siap bersaing dengan Arsenal untuk mendatangkan pemain sayap Lille, Nicolas Pepe. Blaugrana membutuhkan jasa penyerang baru sebagai penerus Luis Suarez yang kini menginjak usia 31 tahun dan The Gunners perlu penyerang lain untuk menggantikan Danny Welbeck yang cedera panjang.Laporan The Sun menyebutkan bahwa pemain asal Pantai Gading itu bisa didapatkan di kisaran 45 juta poundsterling (Rp 845 miliar). Tapi, harga pemain 23 tahun tersebut bisa meningkat dengan ketertarikan klub-klub besar Eropa.Pepe merupakan pemain sayap yang cukup produktif. Ia telah mencetak 12 gol dan lima assist dalam 20 laga yang telah dilalui bersama klubnya.Selain itu, ia bisa menciptakan ruang bagi rekannya dengan kemampuan menggiring bola yang dimilikinya. Ia mencatatkan dua dribel sukses dan dua umpan kunci di tiap pertandingan. Selain itu, ia dilanggar hingga tiga kali per laga.Tapi, ia juga harus memperbaiki kekurangannya. Pasalnya, ia terlalu sering kehilangan bola. Mantan pemain US Orleans itu kehilangan bola hingga tiga kali dalam satu laga dan hanya mencatatkan 79 persen umpan sukses tiap pertandingan.Sejak dibeli Lille dari Angers pada 2015 silam, Pepe mengalami perkembangan pesat. Dalam 52 pertandingan di semua kompetisi, ia telah mencetak 22 gol dan 12 assist bagi Les Dogues.(PAT)