Soal Posisi Hazard, Martinez Enggan Ikuti Jejak Conte

Eden Hazard kerap dimainkan menjadi striker bayangan di Chelsea beberapa waktu belakangan. Namun, menurut pelatih timnas Belgia, Roberto Martinez, hal tersebut tidak akan terjadi ketika gelandang tersebut membela negaranya.Pemain timnas Belgia itu menjadi korban dalam konteks gaya permainan ketika The Blues mengalami krisis striker beberapa waktu lalu. Alvaro Morata yang sedang menurun, Olivier Grioud yang belum beradaptasi, dan Michy Batshuayi yang dipinjamkan ke Borussia Dortmund membuat Hazard dipaksa mengambil peran sebagai ujung tombak.Posisi striker bayangan atau yang akrab disebut false nine memang bukan posisi asli yang dimainkan Hazard. Playmaker berusia 27 tahun itu sejatinya adalah seorang gelandang sayap yang cenderung bermain lebih melebar.Hazard sendiri mengakui ketidaknyamanannya saat harus mengikuti taktik Antonio Conte tersebut. Pada kekalahan 0-1 Chelsea atas Manchester City bulan ini, ia sempat mengutarakan kekecewaan atas posisi yang dimainkannya."Kami bisa saja bermain hingga tiga jam, dan saya (tetap) tidak akan mendapatkan bola," keluhnya.Namun, ceritanya akan lain di timnas Belgia. Martinez mengatakan tidak akan mengikuti apa yang dilakukan Conte terhadap Hazard. Ia menegaskan Hazard tidak akan berperan sebagai striker di Timnas Belgia."Bagi saya, Eden (Hazard) bukan bukan false nine. Di Chelsea, itu (mungkin) bisa berhasil dengan dengan Pedro berada di sekitarnya. (Tetapi) Saya tidak akan memasang Hazard di sana," kata Martinez.Eks pelatih Everton itu megatakan Belgia masih punya pemain-pemain yang lebih cocok untuk jadi ujung tombak. Striker Manchester United, Romelu Lukaku, jadi pilihan utamanya."Kami masih punya Romelu (Lukaku), Michy (Batshuayi), Bahkan Dries (Mertens) yang bisa bermain di sana. Performa Lukaku bagus. Ia sangat impresif saat melawan Liverpool. Ia menunjukkan kedewasaan. Tidak sabar melihat performanya di timnas," sambungnya.Timnas Belgia dijadwalkan untuk bertanding melawan Arab Saudi pada Rabu 28 Maret mendatang. Tim besutan Martinez itu tidak terkalahkan pada lima pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2018. (Soccerway)(ACF)