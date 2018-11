Inggris Permak AS, Kado Perpisahan Manis Rooney

: Laga perpisahan Wayne Rooney bersama timnas Inggris berakhir manis. Tepat saat Three Lions menjamu Amerika Serikat pada laga uji coba internasional, Jumat 16 November. Pada laga tersebut, mereka memetik kemenangan dengan skor telak 3-0.Rooney sebetulnya tidak bermain sebagai starter pada laga tersebut. Pelatih Inggris Gareth Southgate masih memberi kesempatan para pemain muda untuk tampil dalam daftar starting line-up. Di antaranya seperti Jesse Lingard, Callum Wilson, dan Jadon Sancho.Namun, kehadiran para pemain muda tersebut mampu memberikan efek positif untuk permainan Inggris. Bahkan, mereka mampu mencuri keunggulan pada menit ke-25 lewat gol Jesse Lingard. Gelandang Manchester United itu sukses memanfaatkan umpan Dele Alli.Inggris tidak langsung mengendurkan serangan. Alhasil, mereka hanya butuh selang dua menit untuk menggandakan keunggulan.Gol kedua Inggris diciptakan melalui Trent Alexander-Arnold. Ia menaklukkan gawang kiper AS Brad Guzan usai melakukan kerja sama dengan Sancho.Hingga turun minum, tidak ada gol tambahan tercipta. Inggris unggul dengan skor 2-0.Memasuki babak kedua, Inggris tetap menunjukkan dominasi. Mereka terus menggempur pertahanan AS. Namun, tidak ada yang membuahkan hasil.Melihat situasi itu, pelatih Inggris Southgate mencoba untuk melakukan penyegaran di sejumlah lini. Tepat pada menit ke-58. Ada tiga pemain yang dimasukkan saat itu. Termasuk Rooney yang menggantikan Lingard. Sisanya adalah Eric Dier dan Jordan Henderson.Kehadiran ketiganya makin membuat permainan Inggris lebih atraktif. Pada menit ke-77, mereka pun sukses memperbesar keunggulan lewat Wilson yang sukses meneruskan umpan Fabian Delph.Hingga laga usai, kedua tim tidak menciptakan gol tambahan. Skor 3-0 tidak berubah sehingga memberikan kemenangan Inggris, sekaligus hasil manis untuk laga terakhir Rooney.: Pickford/McCharthy (46'), Chilwell/Dier (58'), Dunk, Keane, Alexander-Arnold, Alli/Henderson (58'), Delph, Winks/Loftus-Cheek (70'), Lingard/Rooney (58'), Wilson/Rashford (79'), Sancho.: Guzan, Yedlin, Miazga, Brooks, Villafana/Moore (88'), McKennie/Lletget (76'), Trapp/Acosta (70'), Pulisic, Green/Adams (62'), Weah/Saief (76'), Wood.(PAT)