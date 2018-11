Jadwal UEFA Nations Cup: Inggris vs Kroasia

: UEFA Nations Cup masih akan menggelar pertadingan pekan terakhir untuk penentuan lolos ke putaran final. Laga yang cukup menarik tersaji antara Inggris kontra Kroasia, Minggu 18 November malam nanti.Kedua tim tersebut masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal. Mengingat persaingan di Grup A4 masih antara Spanyol, Inggris, dan Kroasia masih cukup ketat.Inggris dan Kroasia yang akan bentrok di Stadion Wembley masih mengumpulkan nilai yang sama, yakni empat poin. Keduanya pun hanya terpaut dua poin saja dari Spanyol yang mengoleksi enam poin di puncak klasemen.Posisi yang belum aman bagi Spanyol, karena jika salah satu ada menjadi pemenang malaman nanti, posisi puncak klasemen milik Spanyol dipastikan tergusur.Pertandingan terakhir Grup A4 di Wembley pun dipastikan akan kian panas. Karena selain memperebutkan posisi puncak klasemen, tim yang kalah di laga itu juga akan dipastikan terdegradasi.21.00 WIB - Inggris vs Kroasia00.00 WIB - Irlandia Utara vs Autria00.00 WIB - Moldova vs Luksemburg00.00 WIB - San Marino vs Belarusia02.45 WIB - Hungaria vs Finlandia02.45 WIB - Yunani vs Estonia02.45 WIB - Swiss vs Belgia(REN)