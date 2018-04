Uzbekistan Resmi Gantikan Malaysia di Anniversary Cup 2018

Klik di sini: Untuk Keenam Kalinya, Salah Terpilih sebagai Pemain Terbaik EPL

Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan bahwa Uzbekistan akan tampil di turnamen Anniversary Cup 2018. Uzbekistan dipilih menggantikan Malaysia yang mengundurkan diri.Alasan pemilihan Uzbekistan sebagai pengganti Malaysia dikarenakan pasukan Rashan Khaydarov merupakan juara Piala Asia U-23 2018. Dengan demikian, Anniversary Cup 2018 akan diikuti Korea Utara, Bahrain, Uzbekistan, dan tuan rumah Indonesia.“PSSI memang sangat serius untuk persiapan timnas menuju Asian Games. Makanya kita membuat turnamen dengan mengundang tim-tim papan atas. Ini ujian yang bagus untuk timnas. Bukan soal menang atau kalah, mereka harus tampil maksimal untuk mengetahui level mereka,” kata Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria.Menyandang status juara Piala Asia U-23, keikutsertaan tim sekelas Uzbekistan semakin meningkatkan level kualitas turnamen. Ini menjadi ujian yang sangat kompetitif untuk tim Indonesia dalam persiapan menuju Asian Games 2018."Ini turnamen yang bagus buat kami. Tentu saya ingin pemain belajar dari turnamen ini. Mereka akan tahu level mereka. Yang pasti, kami juga akan tampil maksimal. Untuk persiapan kami telah menjalani program latihan dalam pemusatan latihan,” ujar Luis Milla yang merupakan pelatih timnas Indonesia U-23.Anniversary Cup 2018 yang juga menjadi test event Asian Games bakal dilaksankan di Stadion Pakansari, Cibinong. Stadion Pakansari merupakan satu dari empat stadion yang akan digunakan di Asian Games Agustus mendatang.Partai pembuka Anniversary Cup bakal berlangsung pada 27 April. Uzbekistan akan meladeni Korea Utara. Sedangkan Indonesia menghadapi Bahrain.16.00 WIB: Uzbekistan vs Korea Utara19.30 WIB: Indonesia vs Bahrain16.00 WIB: Bahrain vs Uzbekistan19.30 WIB: Indonesia vs Korea Utara16.00 WIB: Korea Utara vs Bahrain19.30 WIB: Indonesia vs Uzbekistan(ASM)