Hasil Lengkap Liga Top Eropa Malam Tadi

Setelah bergulirnya jeda internasional pekan lalu, liga-liga top Eropa kembali digelar pada malam dan dini hari tadi, 24 dan 25 November. Hasil kejutan datang dari La Liga Spanyol, yaitu laga antara SD Eibar kontra Real Madrid.Ya, Madrid secara mengejutkan takluk besar-besaran 3-0 di tangan Eibar saat bertandang ke Estadio Municipal de Ipurua. Ini sekaligus menjadi kekalahan pertama Los Blancos sejak ditangani Santiago Solari.Namun demikian, Madrid patut bersyukur atas hasil seri yang dituai seteru abadi mereka, Barcelona, saat dijamu Atletico Madrid di Estadio Wanda Metropolitano. Hasil imbang 1-1 membuat usaha La Blaugrana untuk menjauh di puncak klasemen jadi kurang maksimal. Kini Madrid di urutan keenam berjarak lima poin dengan Barcelona.Beralih ke Liga Primer Inggris, ajang Derby London sukses dimenangkan Tottenham Hotspur yang mengalahkan Chelsea 3-1. Bermain di Wembley Stadium, The Lilywhites menghancurkan rekor tak terkalahkan The Blues sepanjang musim ini.Duo pemimpin klasemen, Manchester City dan Liverpool, terus mencatatkan kemenangan. The Reds mengalahkan Watford 0-3, sementara The Citizens membantai West Ham United 0-4 di London Stadium.Hasil mengecewakan didapat Manchester United yang tengah berkutat di papan tengah klasemen. Bermain di Old Trafford, SEtan Merah malah ditahan imbang Crystal Palace 0-0.Terdapat juga kejutan dari Serie A Italia, yaitu kala Roma takluk 1-0 dari Udinese. Kekalahan membuat Serigala Ibukota urung naik ke empat besar klasemen sementara.Poin penuh berhasil jatuh ke tangan Juventus dan Inter Milan. Sama-sama bermain di kandang, Bianconeri membungkam SPAL 2-0, sementara Nerazzurri menaklukkan Frosinone 3-0.Dari Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund menunjukkan konsistensi dengan mengalahkan Mainz 1-2. Sementara itu, Bayern Muenchen semakin sulit mengejar rivalnya di puncak usai menuai hasil imbang 3-3 dengan Fortuna Dusseldorf.Brighton & Hove Albion 1-1 Leicester City FCEverton FC 1-0 Cardiff City FCFulham FC 3-2 Southampton FCManchester United 0-0 Crystal Palace FC Watford FC 0-3 Liverpool FCWest Ham United FC 0-4 Manchester City FCTottenham Hotspur 3-1 Chelsea FCUdinese 1-0 RomaJuventus 2-0 SPALInter Milan 3-0 FrosinoneEibar 3-0 Real MadridValencia 3-0 Rayo VallecanoHuesca 2-2 LevanteAtlético Madrid 1-1 BarcelonaBayern Munich 3-3 Fortuna DüsseldorfHertha BSC 3-3 HoffenheimAugsburg 1-3 Eintracht FrankfurtMainz 05 1-2 Borussia DortmundWolfsburg 1-0 LeipzigSchalke 04 5-2 Norimberga