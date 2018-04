Ramsey dan Lacazette Bersinar, Arsenal Permak CSKA Moskow

: Arsenal sukses membuat CSKA Moskow tidak berdaya di Stadion Emirates pada leg pertama babak perempat final Liga Europa 2017--2018, Jumat 6 April. Tanpa ampun, The Gunners menghantam tim tamu dengan skor telak 4-1.Hasil yang pantas didapat Arsenal. Bukan apa-apa. Tim besutan Arsene Wenger tersebut sukses mendominasi pertandingan.Jika menilik catatan statistik, Arsenal bermain dengan penguasaan bola sebanyak 57 persen. Selain itu, tim Meriam London itu juga tampil agresif dengan menciptakan sembilan tembakan mengarah ke gawang. Sedangkan tim tamu hanya menciptakan empat tembakan mengarah ke gawang.Arsenal tidak butuh lama untuk membuka keunggulan. Pada menit kesembilan, gelandang The Gunners Aaron Ramsey sukses membobol gawang CSKA usai memanfaatkan umpan dari Hector Bellerin.CSKA berupaya bangkit. Selang enam menit, mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat Aleksandr Golovin.Usai kebobolan, Arsenal mencoba untuk tampil lebih agresif. Bahkan, agresivitas mereka mampu membuat pertahanan CSKA berantakan.Pada menit ke-23, salah satu gelandang CSKA Georgi Shchennikov melakukan pelanggaran terhadap Mesut Oezil di dalam kotak penalti. Wasit pun memberi kesempatan penalti kepada Arsenal.Alexandre Lacazette maju sebagai eksekutor. Ia berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik usai tembakannya tidak bisa ditebak oleh kiper CSKA Igor Akinfeev.Semangat Arsenal makin berlipat usai mencetak gol tersebut. Alhasil, mereka sukses menambah keunggulan pada menit ke-28.Gol lagi-lagi diciptakan oleh Ramsey. Mendapat umpan dari Oezil, gelandang asal Wales tersebut sukses melepaskan tembakan voli.Tidak ingin kalah dari Ramsey, Lacazette pun berhasil menyumbang dua gol untuk Arsenal. Itu terjadi pada menit ke-35. Ketika itu, striker asal Prancis tersebut sukses memanfaatkan umpan dari Oezil.Arsenal tampak menurunkan tempo permainan usai unggul telak. Buktinya, mereka tidak terlalu ngotot untuk mencetak gol, bahkan hingga babak kedua usai.Arsenal pun memastikan kemenangan dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini membuat The Gunners berpeluang besar untuk lolos ke babak semifinal.Sebaliknya, hasil ini mengecilkan peluang CSKA untuk lolos ke babak selanjutnya. Sebab, mereka butuh untuk meraih kemenangan dengan minimal tiga gol tanpa balas di markas sendiri pada leg kedua pekan depan.: Peter Cech, Nacho Monreal, Laurent Koscielny, Shkodran Mustafi, Hector Bellerin, Granit Xhaka, Aaron Ramsey, Henrikh Mkhitarnyan, Jack Wilshere, Mesut Oezil, Alexandre Lacazette.: Igor Akinfeev, Vassili Berezoutski, Sergei Ignashevich, Alexei Berezutski, Georgi Shchennikov, Pontus Wernbloom, Bibras Natcho, Aleksandr Golovin, Alan Dzagoev, Ahmed Musa.(PAT)