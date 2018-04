Fakta Menarik usai Arsenal Tahan Imbang CSKA

: Arsenal gagal memetik kemenangan saat bertandang ke markas CSKA Moskow pada leg kedua perempat final Liga Europa 2017--2018, Jumat 13 April. Pada laga tersebut, The Gunner hanya mampu bermain imbang dengan skor 2-2.Arsenal sempat tertinggal dua gol terlebih dahulu pada laga tersebut. Situasi ini sempat membuat kubu The Gunners was-was. Sebab, andai mereka kebobolan satu gol lagi dan berakhir dengan kekalahan 0-3, mereka akan gagal lolos.Namun, Arsenal mampu bangkit. Mereka sukses menyamakan kedudukan lewat dua gol yang dicetak masing-masing oleh Danny Welbeck dan Aaron Ramsey.Hasil imbang ini sudah cukup meloloskan Arsenal ke babak semifinal. Pasalnya, dengan hasil tersebut, The Gunners tetap menang dengan agregat 6-3.Bagi CSKA, hasil ini cukup membanggakan. Sebab, mereka berhasil mempertahankan rekor tidak terkalahkan dari Arsenal ketika bermain di markas sendiri.Selain catatan di atas, masih ada beberapa fakta menarik lainnya yang dihimpun- Arsenal merupakan tim asal Inggris kelima yang telah mencapai ke babak semifinal Liga Europa. Empat tim lainnya yang mencapai itu adalah Fulham (2009--2010), Liverpool (2009--2010 dan 2015--2016), Chelsea (2012--2013), dan Manchester United (2016--2017).- Fedor Chalov merupakan pemain termuda yang berhasil mencetak gol saat melawan Arsenal di kompetisi Eropa. Saat ini, ia berusia 20 tahun. Sebelumnya, pemain termuda yang berhasil mencetak gol ke gawang Arsenal di kancah Eropa adalah Eliaquim Mangala pada September 2009.- Arsenal tidak pernah menang dalam melakoni empat kali laga tandang ke klub Rusia selama ditangani Wenger. Rinciannya adalah dua kali imbang dan dua kali kalah.Video: Simic Quattrick, Persija Bungkam JDT 4-0(PAT)