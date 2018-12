Jadwal Sepak Bola Top Eropa Pekan Ini

Liga-liga top Eropa memasuki pekan ke-13 dan 14. Beberapa laga menarik siap disajikan masing-masing liga akhir pekan ini.Liga Primer Inggris punya dua laga panas. Dua laga tersebut bertajuk Derby London Utara antara Arsenal kontra Tottenham Hotspur, dan Derby Merseyside yang mempertemukan Liverpool dengan Everton.Bagi Arsenal dan Tottenham, kekalahan bagaikan tidak bisa ditolerir dalam laga penuh gengsi ini. Apa lagi, Ini bisa menjadi kesempatan The Gunners di urutan kelima, menyalip The Lilywhites di posisi ketiga yang hanya berjarak tiga poin.Laga akbar juga dimiliki Serie A Italia pada akhir pekan ini. Ya, adalah Derby d'Italia antara AS Roma yang berhadapan dengan Inter Milan.Bermain di Stadio Olimpico, Serigala Ibukota yang kini bertengger di posisi ketujuh, butuh kemenangan agar bisa bergerak naik ke papan atas klasemen. Tim tuan rumah bisa memanfaatkan momen kekalahan terakhir 1-0 Nerrazzuri dari Tottenham Hotspur di Liga Champions.Dari La Liga Spanyol, Real Madrid mendapat tantangan besar kala harus menjamu Valencia di Estadio Santiago Bernabeu. Namun, ini justru bisa menjadi kesempatan Santiago Solari untuk memperbaiki citranya setelah menelan kekalahan pertamanya.Ya, kekalahan 3-0 dari Eibar pada La Liga pekan sebelumnya menjadi kekalahan pertama Los Blancos sejak resmi ditangani Solari. Padahal, sebelumnya ia membuat catatan impresif dengan membawa Madrid menang empat laga berturut-turut di seluruh kompetisi.Sabtu 1 Desember 201822 : 00 Crystal Palace vs Burnley22 : 00 Huddersfield Town vs Brighton & Hove Albion 22 : 00 Leicester City vs Watford22 : 00 Manchester City vs AFC Bournemouth22 : 00 Newcastle United vs West Ham UnitedMinggu 2 Desember 201800 : 30 Southampton vs Manchester United19 : 00 Chelsea vs Fulham21 : 05 Arsenal vs Tottenham Hotspur23 : 15 Liverpool vs EvertonSabtu 1 Desember21 : 00 SPAL vs EmpoliMinggu 2 Desember00 : 00 Fiorentina vs Juventus02 : 30 Sampdoria vs Bologna18 : 30 AC Milan vs Parma21 : 00 Frosinone vs Cagliari21 : 00 Sassuolo vs Udinese21 : 00 Torino vs GenoaSenin 3 Desember00 : 00 Chievo vs Lazio02 : 30 Roma vs Inter MilanSelasa 4 Desember02 : 30 Atalanta vs NapoliSabtu 1 Desember 201819 : 00 Celta de Vigo vs Huesca22 : 15 Real Valladolid vs LeganésMinggu 2 Desember 201800 : 30 Getafe vs Espanyol02 : 45 Real Madrid vs Valencia18 : 00 Real Betis vs Real Sociedad22 : 15 Girona vs Atlético MadridSenin 3 Desember 201800 : 30 Barcelona vs Villarreal02 : 45 Deportivo Alavés vs SevillaSelasa 4 Desember 201803 : 00 Levante vs Athletic ClubSabtu 1 Desember 201821 : 30 Borussia Dortmund vs Freiburg21 : 30 Stuttgart vs Augsburg21 : 30 Werder Bremen vs Bayern München21 : 30 Hannover 96 vs Hertha BSCMinggu 2 Desember 201800 : 30 Hoffenheim vs Schalke 0421 : 30 RB Leipzig vs Borussia M'gladbachSenin 3 Desember 201800 : 00 Eintracht Frankfurt vs WolfsburgSelasa 4 Desember 201802 : 30 Nürnberg vs Bayer Leverkusen