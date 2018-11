Deretan Peraih Man of the Match di Piala AFF 2018

: Sudah delapan pertandingan bergulir di Piala AFF 2018. Seluruh tim dari Grup A dan B telah melakoni setidaknya satu pertandingan.Dari laga-laga itu, beberapa pemain tampil menonjol ketimbang pemain lain. Medcom.id mengumpulkan beberapa nama yang pantas disebut sebagai man of the match seperti dilansir FOX Sports:1. Norshahrul Idlan Talaha (Kamboja vs Malaysia & Malaysia vs Laos )Nama pertama yang tampil brilian bersama negaranya adalah Norshahrul Idlan Talaha. Striker gaek berusia 32 tahun itu telah mencetak tiga gol dari dua pertandingan di babak grup Piala AFF 2018.Tiga gol Idlan membawa poin penuh bagi Malaysia ketika bersua Kamboja dan Laos. Ia menciptakan satu-satunya gol ketika Malaysia mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 dan dua golnya membawa Harimau Malaya menang 3-1 atas Laos di pertandingan kedua.2. Adisak Kraisorn (Thailand vs Timor Leste)Top skorer sementara Piala AFF 2018 ini memborong enam gol dari laga pertama. Enam gol Kraisorn sekaligus membawa Thailand menghancurkan Timor Leste dengan skor meyakingkan 7-0. Rasanya tidak ada nama lain yang pantas dijadikan sebagai man of the match di laga itu.3. Nguyen Anh Duc (Laos vs Vietnam)Kemenangan Vietnam atas Laos di laga pertama tidak lepas dari kontribusi Anh Duc. Pemain veteran berusia 33 tahun itu mencetak satu gol dan mengkreasikan satu gol lainnya ketika menghajar Laos 3-0.4. Hariss Harun (Singapura vs Indonesia)Singapura berhasil memetik angka penuh di pertandingan pertama setelah mengandaskan perlawanan Indonesia dengan skor 1-0. Hasil maksimal ini tidak lepas dari kontribusi Harun yang sukses mencetak gol tunggal bagi Singapura.5. Bo Bo Hlaing (Myanmar vs Kamboja)Kemenangan meyakinkan 4-1 Myanmar atas Kamboja tidak lepas dari kontribusi Hlaing. Kendati berposisi sebagai gelandang bertahan dalam skema 4-1-4-1 Myanmar, Hlaing justru mampu memborong dua gol ke gawang Kamboja.6. Andik Vermansyah (Indonesia vs Timor Leste)Keberadaan Andik di timnas berawal dari keberuntungan. Pelatih Bima Sakti tidak memiliki rencana memboyong Andik ke Piala AFF, tapi kasus kekerasan yang menimpa winger muda Saddil Ramdani memaksa Bima mencari penggantinya.Alhasil nama Andik disertakan ke dalam Skuat Garuda. Tapi pemilihan ini terbukti tepat karena Andik mencetak dua assist dan membawa Tim Merah Putih meraih hasil maksimal lewat kemenangan 3-1 atas Timor Leste di laga kedua. Ini menjadi kemenangan vital karena di laga pertama Indonesia dikandaskan Singapura 1-0.7. Patrick Reichelt (Filipina vs Singapura)Keberadaan Sven Goran-Eriksson sebagai pelatih anyar The Azkals memang menjadi sorotan di Piala AFF kali ini. Tapi skema permainan Filipina tidak akan bekerja tanpa kehadiran Reichelt.Penyerang lincah ini mampu mencetak satu-satunya gol ke gawang Singapura dan memberi poin penuh pertama bagi Eriksson.(ACF)