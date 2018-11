Prediksi AS Roma vs Real Madrid: Sama-sama Ingin Bangkit

AS Roma akan menjamu Real Madrid di Stadion Olimipico, Rabu 28 November dini hari. Kedua tim akan bentrok dalam laga kelima babak penyisihan Grup G Liga Champions.Jelang laga, Roma dalam kondisi yang kurang baik. Pasukan Eusebio Di Francesco harus kalah 0-1 dari Udinese pada pentas Seria A akhir pekan lalu.Tentu Roma ingin bangkit dalam laga kontra Madrid di depan pendukung sendiri. Apalagi pada pertemuan pertama musim ini di Liga Champions, Gialorossi menelan kekalahan 0-3 dari Los Blancos.Sementara itu, kondisi yang sama juga tengah menyelimuti Los Blancos. Madrid sempat menjalani awal musim yang buruk bersama Julen Lopetegui. Alhasil, Lopetegui didepak.Madrid akhirnya menunjuk Santiago Solari untuk mengendalikan tim. Sayangnya, ketika Solari dipermanenkan menjadi pelatih kepala, Madrid malah menelan kekalahan 0-3 dari Eibar.Laga ini juga menjadi penentuan buat kedua klub. Mereka sebetulnya hanya butuh hasil imbang demi lolos ke fase berikutnya, dengan catatan CSKA Moskow gagal mengalahkan Viktoria Plzen.Tapi baik Roma dan Madrid tentu tak mau nasib mereka ditentukan lewat hasil lain. Dengan arti lain, kemenangan menjadi harga mati buat kedua klub.Madrid yang saat ini memuncaki klasemen Grup G, tentu ingin memastikan langkah mereka dengan memenangi laga di Stadion Olimpico. Selain itu, juara grup disandang juara bertahan tersebut.Begitu juga dengan Roma. Mereka tentu ingin memanfaatkan laga kandang terakhir mereka di fase grup dengan meraih kemenangan. Jika tidak, tentu ada kesulitan pada fase akhir, mengingat mereka akan bertandang ke markas Viktoria Plzen.Laga nanti akan menjadi pertemuan ke-12 sepanjang sejarah buat kedua tim. Real Madrid masih dominan dengan tujuh kemenangan, AS Roma meraih tiga kemenangan, dan satu laga harus berakhir imbang.Madrid juga punya catatan manis bermain di Italia melawan Roma. Dalam lima lawatan ke Stadion Olimpico, Real Madrid hanya kalah sekali dari AS Roma dan sisanya meraih kemenangan.: Robin Olsen, Davide Santon, Federico Fazio, Kostas Manolas, Aleksandar Kolarov, Alessandro Florenzi, Steven Nzonzi, Bryan Cristante, Cengiz Under, Edin Dzeko, Stephen El Shaarawy: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Dani Ceballos, Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema19/9/2018 - Real Madrid 3-0 AS Roma (Liga Champions)7/8/2018 - Real Madrid 2-1 AS Roma (ICC)8/3/2016 - Real Madrid 2-0 AS Roma (Liga Champions)17/2/2016 - AS Roma 0-2 Real Madrid (Liga Champions)18/7/2015 - Real Madrid 0-0 AS Roma (ICC)24/11/2018 - Udinese 1-0 AS Roma (Serie A)11/11/2018 - AS Roma 4-1 Sampdoria (Serie A)7/11/2018 - CSKA Moskow 1-2 AS Roma (Liga Champions)3/11/2018 - Fiorentina 1-1 AS Roma (Serie A)28/10/2018 - Napoli 1-1 AS Roma (Serie A)24/11/2018 - Eibar 3-0 Real Madrid (La Liga)11/11/2018 - Celta Vigo 2-4 Real Madrid (La Liga)7/11/2018 - Viktoria Plzen 0-5 Real Madrid (Liga Champions)3/11/2018 - Real Madrid 2-0 Real Valladolid (La Liga)31/10/2018 - Melilla 0-4 Real Madrid (Copa del Rey)(FIR)