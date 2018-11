Lini Serang Liverpool tak Lagi Mengerikan

: Liverpool takluk di tangan Paris Saint-Germain pada matchday kelima penyisihan Grup C Liga Champions 2018--2019, Kamis 29 November. The Reds menelan kekalahan dengan skor 1-2.Pelatih Liverpool Juergen Klopp langsung menjadi sasaran kritik karena kekalahan timnya. Salah satu kritik dilontarkan eks Liverpool Stephen Warnock.Menurut Warnock, kekalahan Liverpool tersebut karena perubahan gaya permainan The Reds yang diterapkan Klopp belakangan ini. Dia menganggap terlalu berorientasi pada bertahan sehingga membuat lini serangnya tumpul."Saya hanya merasa trio Liverpool tidak kompak lagi seperti yang ditunjukkan mereka pada musim lalu. Sadio Mane luar biasa saat menghadapi PSG. Ia merupakan satu-satunya penyerang Liverpool yang suka berduel. Tetapi, Roberto Firmino sangat buruk," ujar Warnock."Saya tahu semua orang berbicara Mohamed Salah kembali dalam bentuk terbaiknya. Tetapi, saya tidak melihat itu. Saya masih berpikir ia belum fit. Ia mencoba bermain sebagai individu dan tidak bermain sebagai tim. Itu terlihat saat menghadapi PSG," tambahnya."Tiga gelandang Liverpool juga terlalu banyak melindungi empat bek tim dan membuat sulit bagi lawan menusuk. Tetapi, mereka kesulitan untuk menyerang," tutur Warnock.Kekalahan dari PSG membuat nasib Liverpool di ujung tanduk pada kompetisi tersebut. Andai ingin lolos ke babak 16-besar, mereka harus bisa mengalahkan Napoli dengan minimal margin dua gol pada laga terakhir, 12 Desember. Namun, dengan syarat, PSG menuai kekalahan saat bertandang ke markas Crvena Zvezda. (Goal)(FIR)