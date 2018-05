Gerrard: Madrid Lebih Mudah Dikalahkan Dibanding Muenchen

Steven Gerrard menilai Real Madrid adalah lawan yang lebih mudah bagi Liverpool di partai final Liga Champions 2017--2018. Namun, sebelum itu, The Reds harus lebih dulu menuntaskan duel dengan AS Roma di semifinal.Madrid telah lebih dulu menginjakkan kedua kakinya di final Liga Champions. Hasil imbang 2-2 atas Bayern Muenchen dini hari tadi membuat Los Blancos lolos dengan agregat 4-3.Ini menjadi final ketiga Madrid dalam tiga musim terakhir. Tim asuhan Zinedine Zidane itu juga berpotensi menyabet trofi ketiganya secara berturut-turut untuk menambah raihan Madrid menjadi 13 trofi.Di sisi lain, Liverpool sangat berpotensi menjadi penantang Madrid di final. Sebab, Mo Salah cs unggul agregat 5-2 atas AS Roma dari leg pertama babak semifinal. Liverpool hanya butuh hasil imbang atau minimal kalah dengen selisih tidak lebih dari tiga gol saat bertandang ke Olimpico pada leg kedua.Gerrard mengamini ketika ditanya apakah tim kesayangannya itu lebih senang bertemu dengan Madrid. Eks kapten Liverpool itu optimistis tim kesayangannya bisa menghancurkan El Real di partai final yang akan digelar pada 27 Mei mendatang."Dari apa yang Anda lihat di kedua leg, tentu (senang), karena Anda lihat Liverpool dan mereka sangat kuat. Mereka (Liverpool) bisa benar-benar menyakiti Madrid," kata Gerrard."Mereka (Madrid) bertahan, mereka berkumpul di sisi pertahanan. Bayern pasti kecewa karena di kedua leg, mereka lebih dominan, membuat banyak peluang, dan terlihat seperti tim yang jauh lebih kuat," sambungnya.Trofi Liga Champions terakhir Liverpool dimenangkan pada musim 2004-2005 saat Gerrard masih mengemban ban kapten. Kini, tim yang berbasis di Merseyside itu sudah mengoleksi total lima trofi paling bergengsi di Eropa tersebut. (Soccerway)(ACF)