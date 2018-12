Hasil Lengkap Liga Champions Dini Hari Tadi

: Matchday terakhir penyisihan Grup A hingga Grup D Liga Champions 2018--2019 rampung digelar pada Rabu 12 Desember. Hasil oke didapat oleh dua tim Inggris, Tottenham Hotspur dan Liverpool.Tottenham sebetulnya gagal memetik kemenangan kala bertandang ke markas Barcelona pada laga terakhir penyisihan Grup B. Bermain di Stadion Camp Nou, The Lilywhites hanya mampu menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1.Namun, hasil tersebut sudah cukup meloloskan Tottenham lolos ke babak 16-besar. Pasalnya, saat bersamaan, pesaing terdekat mereka, Inter Milan juga hanya mampu bermain imbang saat menjamu PSV Eindhoven dengan skor 1-1.Hasil imbang itu membuat Tottenham dan Inter sama-sama mengoleksi delapan poin. Namun, The Lilywhites berhak menempati posisi runner-up grup lantaran unggul head to head atas Inter.Hasil tidak kalah menarik didapat Liverpool kala menjamu Napoli pada matchday terakhir penyisihan Grup C. The Reds sukses mengalahkan Partenopei dengan skor 1-0.Kemenangan tersebut membuat Liverpool mampu menyamai koleksi poin milik Napoli, yakni sembilan angka. Namun, The Reds berhak mendapatkan status runner-up Grup C lantaran unggul dalam jumlah koleksi gol dari Napoli. Liverpool tercatat mencetak sembilan gol, sedangkan Napoli hanya menciptakan tujuh gol sepanjang penyisihan grup.Tim besar di Grup C lainnya, Paris Saint-Germain juga berhasil memetik hasil positif pada laga terakhir. Bertandang ke markas Crvena Zvezda, Les Parisiens menang dengan skor telak 4-1. Tambahan tiga angka memastikan mereka lolos sebagai juara grup dengan perolehan 11 poin.Galatasaray 2-31-0 Lokomotiv MoscowClub Bruges KV 0-0 Atletico MadridAS Monaco 0-2Barcelona 1-1 Tottenham HotspurInter Milan 1-1 PSV Eindhoven1-0 NapoliCrvena Zvezda 1-4(ASM)