Mengintip 10 Gol Indah Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo menjadi buah bibir usai mencetak gol salto saat Real Madrid mengalahkan Juventus pada leg pertama perempat final Liga Champions 2017 -- 2018 dini hari tadi. Aksi Ronaldo itu sekaligus mengantarkan Madrid meraih kemenangan 3-0.Madrid tampil superior di Allianz Arena, markas Juventus. Tuan rumah dibuat tak berdaya dengan performa agresif skuat polesan Zinedine Zidane.Ronaldo menjadi nama yang mencuri perhatian. Selain mencetak gol salto, dia menyumbangkan dua gol yang menggenapi jumlah golnya menjadi 120 gol di Liga Champions.



Pemain berjuluk CR7 itu kerap melakukan gol-gol indah sepanjang kariernya. Berikut medcom.id merangkum 10 gol indah yang pernah dibuat Ronaldo:

Ronaldo menciptakan gol indah di pentas Liga Primer saat masih membela Manchester United. Kala itu, Ronaldo menciptakan gol tendangan bebas yang tidak biasa. Selain arah bola yang menyulitkan kiper David James, bola yang ditendang Ronaldo berputar dengan cepat sehingga membuat James kesulita mengantisipasi bola.Ronaldo kembali membuat gol indah kala menghadapi FC Porto di Stadion Dragao dalam lanjutan Liga Champions, 15 April 2009. Memanfaatkan kekuatan kaki kanannya, Ronaldo melepaskan tendangan keras jarak jauh. Bola menuju ke pojok gawang Porto dan menutup kemenangan United dengan agregat 3-2.Almeria sempat merasakan kehebatan Ronaldo. Situasi itu terjadi saat Madrid menghadapi Almeria di ajang La Liga. Berawal dari pergerakan Rafael van der Vaart yang mencuri bola, lalu dia memberikan ruang kepada Guti. Bola akhirnya diberikan kepada Ronaldo. Melihat ada celah, Ronaldo langsung melakukan penetrasi dengan melewati empat pemain belakang Almeria dan melepaskan sepakan mendatar melalui kaki kirinya.Sevilla boleh dibilang menjadi tim yang paling sering dibobol oleh Ronaldo. Tercatat, Ronaldo sudah 25 kali mencetak gol ke gawang Sevilla. Salah satu yang paling berkesan buat Ronaldo ialah kala bertemu Sevilla pada 17 Desember 2011. Ketika itu, sepakan keras kaki kanannya mampu mengoyak sisi kiri gawang Sevilla.Ronaldo menjadi bintang kemenangan Real Madrid saat bertamu ke markas Rayo Vallecano di ajang La Liga. Ya, Ronaldo mampu menciptakan gol indah melalui tumitnya.



Atletico Madrid vs Real Madrid, 11 April 2012

Atletico harus menelan pil pahit ketika menghadapi Real Madrid pada 11 April 2012. Ketika itu, fan Atletico harus melihat kehebatan Ronaldo dalam mencetak gol. Ronaldo menciptakan dua gol indah plus satu sepakan dari titik putih. Gol yang dicetak Ronaldo sukses membuat kiper Thibaut Courtois kebingungan.







Real Madrid vs Valencia, 4 Mei 2014

Real Madrid nyaris menelan kekalahan di kandang sendiri dari Valencia. Beruntung, Madrid memiliki pemain seperti Ronaldo. Memasuki injury time, Ronaldo mencetak gol penyama kedudukan melalui tumit memanfaatkan assist Angel Di Maria.







Real Madrid vs Espanyol, 31 Januari 2016

Ronaldo tampil memukau saat menghadapi Espanyol pada 31 Januari 2016. Ya, Ronaldo memanfaatkan kelengahan pemain belakang Espanyol, lalu dia melakukan sprint dan mengecoh dua bek lawan sebeum melesakkan tendangan keras kaki kiri.







Hungaria vs Portugal, 22 Juni 2016

Portugal mendapatkan hasil penting kala menjamu Hungaria di ajang Piala Eropa 2016. Selecao das Quinas mampu bermain imbang 3-3 dan mengantarkannya lolos ke babak knock out. Salah satu gol Portugal diciptakan oleh Ronaldo lewat aksi backheel.







Juventus vs Real Madrid, 3 April 2018

Ronaldo menciptakan gol indah kala menjamu Juventus pada perempat final Liga Champions 2017 -- 2018. Menyambut umpan Dani Carvajal, Ronaldo melakukan tendangan salto sekaligus membuat Gianluigi Buffon terpana.







