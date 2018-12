Prediksi Liverpool vs Napoli: Berharap Tuah Anfield

: Arsitek Juergen Klopp dipastikan berpikir keras jelang melawan Napoli pada matchday keenam Grup C Liga Champions 2018 -- 2019 dini hari nanti. The Reds wajib menang untuk mengamankan tiket 16 besar.Saat ini, Liverpool berada di urutan ketiga dengan raihan enam poin. Sedangkan calon lawan, mereka berada di puncak dengan mengemas sembilan poin.Menilik performa di liga masing-masing, kedua tim terbilang konsisten. Liverpool saat ini memimpin di puncak klasemen Liga Primer dan Napoli ada di urutan kedua tabel klasemen Serie A Liga Italia.Tuan rumah diperhadapkan dengan situasi sulit. Mereka wajib menang menghadapi Napoli yang sempat mengalahkan The Reds 1-0 pada pertemuan pertama.Klopp mau tak mau harus berpikir agar Liverpool tampil agresif. Sebab, Liverpool membutuhkan gol cepat untuk menambah kepercayaan diri.Kondisi berbeda tampaknya akan diperagakan oleh Napoli. The Partenopei bisa tampil bertahan untuk mencari aman. Sebab, tambahan satu poin cukup memuluskan pasukan Carlo Ancelotti ke fase gugur.Kendati sempat mengalahkan The Reds pada leg pertama, tetapi situasi bisa berubah jika tampil di Stadion Anfield. Ya, Liverpool seperti mendapatkan suntikan semangat jika tampil di depan publik sendiri.Sebagai catatan, Liverpool selalu menang jika main di kandang sepanjang fase grup Liga Champions musim ini. Apakah kali ini kemenangan berpihak kepada Liverpool? kita tunggu saja.Liverpool tampaknya tak menemui halangan berarti dalam menyiapkan pemain. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada dua pemain yang menepi yakni Alex Oxlade Chamberlain dan Joseph Gomez.Pun begitu di kubu Napoli. Tercatat ada dua nama yang absen yakni Vlad Chiriches dan Simone Verdi. Sisanya, Napoli bisa menurunkan skuat terbaik.Liverpool masih mengandalkan Mohamed Salah, Roberto Firmino, dan Sadio Mane. Trio penyerang tersebut sudah ditunggu duet Raul Albiol dan Kalidou Koulibaly.Sedangkan Napoli, mereka bertumpu pada Lorenzo Insigne dan Dries Mertens. Sementara di lini tengah, Jordan Henderson dan kolega akan 'saling sikut' menghadapi Marek Hamsik.Well, apakah Anfield bisa memberikan semangat positif hingga menghasilkan kemenangan? kita tunggu saja.Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Henderson, Milner, Mane, Firmino, SalahNapoli: Ospina, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Rui, Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz, Insigne, Mertens4/10/2018: Napoli 1 - 0 Liverpool5/8/2018: Liverpool 5 - 0 Napoli5/11/2010: Liverpool 3 - 1 Napoli22/10/2010: Napoli 0 - 0 LiverpoolPrediksi: 50 - 50(ASM)